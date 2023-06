Selena Gomez annonce la sortie d’un album enregistré à Paris

Selena Gomez a partagé un aperçu des coulisses de son voyage à Paris où elle a passé «deux mois» qui «ont changé (s)a vie». Elle y a tourné un film mais elle a aussi enregistré de nouvelles chansons.

Après Emily in Paris, Selena in Paris. La chanteuse et actrice américaine Selena Gomez a ce jeudi déclaré avoir passé deux mois dans la capitale française qui «ont changé sa vie».

L'ex de Justin Bieber a documenté son escapade sur Instagram et a aussi annoncé qu’elle y avait enregistré de nouvelles chansons.

La star de la série «Only Murders in The Building» avait posé ses valises dans la capitale pour les besoins du film, «Emilia Perez» de Jacques Audiard avec également Zoe Saldaña au casting.

«Merci Paris d'avoir été une maison pour moi pendant deux mois !» a posté Selena Gomez ce jeudi sur Instagram. «J'ai adoré chaque instant. Travailler sur ce film a complètement changé ma vie. J'ai hâte de vous en dire plus bientôt ! Je vous aime tous.»

L’interprète de «Calm Down» a aussi partagé une série de photos qui a donné aux fans un aperçu de son aventure dans la capitale française dont elle est «folle» et où elle a vécu «un rêve».

La star et sa sœur cadette, Gracie Elliott Teefey, 9 ans, ont notamment pris la pose devant une pâtisserie avec un croissant géant.

Selena Gomez a partagé une série de photos (à voir dans le même post) comprenant un coucher de soleil sur l’Arc de triomphe et plusieurs clichés d'elle posant avec des amis près de la tour Eiffel.

Une photo en noir et blanc la montre debout sur un balcon, regardant par une fenêtre les rues de Paris. Des images de cartes postales qu'on dirait tirées de la série «Emily in Paris».