Shakira : bientôt une nouvelle revenge song contre son ex Gerard Piqué ?

Une des nouvelles chansons de Shakira, qui devrait paraître ce 29 juin, semble de nouveau prendre pour cible son ex Gerard Piqué.

La revenge song est un plat qui se mange froid. Après avoir dénoncé l'infidélité et la nouvelle romance de son ex Gerard Piqué, Shakira a semble-t-il de nouveau pris pour cible le père de ses deux enfants.

Dans une chanson inédite intitulée «Copa Vacia» (soit «tasse vide» en français) qui devrait sortir ce 29 juin - mais dont un extrait a été dévoilé en avant-première sur Instagram - Shakira semble de nouveau faire référence à l’ancien footballeur.

Il y a quelques jours, Shakira a posté une vidéo où on la voit surfer et en fond sonore on peut entendre ce qui semble être un couplet de la chanson.

«J'ai eu soif de toi pendant un certain temps. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai été laissée sur ma faim et j'ai voulu boire dans une tasse vide», y chante l’interprète de «Hips don’t lie». «Tu es toujours occupé par tant d'affaires. Ce serait bien, mon amour, un peu de loisir. Détends-toi sur le canapé et accorde-moi ton attention. Le téléphone sonne, utilise ta main avec moi, je sais que tu es sexy, mais je suis beaucoup plus sexy.»

Un feuilleton commencé l'an passé

Shakira et Gerard Piqué se sont séparés l'année dernière après onze ans de vie commune. La chanteuse avait mis fin à leur relation après avoir réalisé que son ex avait une liaison avec une autre femme. Elle l'aurait découverte en s'étonnant de la présence d'un pot de confiture dans leur réfrigérateur alors que ni elle, ni le sportif, ni leurs enfants n'en consommaient.

Shakira a d’ailleurs fait référence à cet épisode dans le clip de son single «Te Felicito» en avril, avec une séquence où la tête de son collaborateur Rauw Alejandro apparaissait à l'intérieur d'un réfrigérateur ouvert.

La star avait précédemment sorti le morceau cinglant Bzrp Music Sessions, Vol. 53 qui était truffé de références à la liaison de Gérard Piqué et à sa nouvelle petite amie Clara Chia.

«Tu as échangé une Rolex contre une Casio, une Ferrari contre un Twingo», y chantait-elle à destination de son ancien compagnon. Le footballeur avait répliqué dès le lendemain en arborant une montre Casio à son poignet et en conduisant... une Twingo.