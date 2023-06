The Last of Us : qui est cet acteur célèbre qui a failli incarner Joel à la place de Pedro Pascal ?

Invité du podcast américain «Happy Sad Confused» animé par Josh Horowitz, Craig Mazin, le showrunner de «The Last of Us», a confié avoir eu une discussion avec Matthew McConaughey à propos du rôle principal. Qui a été finalement confié à Pedro Pascal.

L’embarra du choix. Aucun fan de la série «The Last of Us» ne pourrait, aujourd’hui, imaginer un autre acteur que Pedro Pascal dans le rôle de Joel Miller. Et pourtant. Au moment où les auditions étaient organisées pour déterminer l’identité de l’acteur qui incarnerait le personnage principal, Craig Mazin, le showrunner de la fiction, confie avoir discuté du rôle avec d’autres comédiens, dont Matthew McConaughey.

C’est au micro du podcast américain «Happy Sad Confused» animé par Josh Horowitz, que Craig Mazin est revenu sur ce processus de sélection loin d’être évident. «J’ai parlé à Matthew. Je ne peux pas dire que nous avons eu une série de conversation. C’était plus ‘Hey, je voulais te parler de ce projet’. Pedro était sur notre liste dès le départ. On nous a indiqué qu’il n’était pas disponible. Et alors que nous tâtonnions un peu, j’ai reçu un appel de son agent qui m’a dit ‘Peut-être qu’il est libre finalement’», confie-t-il. Craig Mazin en a profité pour confirmer que Mahershala Ali n’avait jamais été auditionné pour le rôle, contrairement à ce que laissaient penser certaines rumeurs.

Adaptation en série télévisée du jeu vidéo éponyme, «The Last of Us» voit Pedro Pascal incarner le rôle de Joel Miller, un homme chargé d’escorter la jeune Ellie pour un périlleux voyage dans un monde post-apocalyptique, après qu’un virus ayant échappé à tout contrôle a ravagé la population mondiale. Cette jeune fille a la particularité d’être naturellement immunisée contre ce virus, et pourrait être la clef pour sauver l’humanité. Une saison 2 a déjà été commandée par la chaîne américaine HBO. Sa production est actuellement à l’arrêt en raison de la grève des scénaristes à Hollywood.