Meghan Markle vivement critiquée par Jeremy Zimmer, le patron de l'agence United Talent

Alors que le contrat entre Meghan Markle et Spotify a récemment été suspendu, le patron de l'agence United Talent, l’une des plus grosses agences d’artistes américaines, a donné un avis très tranché et peu élogieux sur les talents de l’épouse du prince Harry.

Meghan Markle n’a jamais fait l’unanimité. Régulièrement critiquée depuis son mariage avec le prince Harry, la duchesse vient de faire à nouveau l’objet de commentaires peu flatteurs. C’est cette fois son talent qui est remis en question, alors même que la plate-forme Spotify a rompu, le mois dernier, le contrat qui la liait à Meghan Markle et le prince Harry, via leur société de production Archewell Audio, après la production d’un seul podcast.

Un podcast qui ne semble pas avoir convaincu Jeremy Zimmer, le patron de l'agence United Talent, l’une des plus grosses agences d’artistes. «Il s'avère que Meghan Markle n'était pas un grand talent audio, ni nécessairement un talent tout court», a ainsi déclaré ce dernier à l’occasion du festival de la publicité Cannes Lions 2023 qui s’est tenu la semaine dernière, rapporte Page six. «Et, vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes célèbre que vous êtes doué pour quelque chose», a poursuivi ce dernier selon le journal américain, enfonçant encore un peu plus le clou.

Talent audio ou pas, chacun jugera. Toutefois, la star et le prince Harry vont devoir faire preuve de créativité dans les mois à venir. Après l’arrêt de leur contrat avec Spotify, Netflix attendrait aujourd’hui selon une source citée par le Sun, que le couple propose «de belles idées à l’avenir», dans le cadre de leur juteux accord signé en 2020 pour un montant de plus de 100 millions de dollars.