Harry Styles à nouveau victime d'un jet d'objet dans l'œil en plein concert

Harry Styles a de nouveau reçu un projectile dans l’œil lors de son concert à Vienne, ce week-end.

La série continue. Après Bebe Rexha en juin dernier, Harry Styles a, lui aussi, été victime d’un jet d’objet sur scène ce week-end. Le chanteur britannique a reçu un projectile en plein visage, alors qu’il se produisait à Vienne, comme en témoigne la vidéo partagée par Diplomat Times.

Dans cette séquence, la star est en effet filmée remontant la scène pour aller saluer son public, quand un petit objet finit sa course dans son œil. L’espace d’une seconde, Harry Styles porte sa main à son visage, se plie en deux, avant de poursuivre sa route.

#DTBEATS : Harry Styles gets hit in the eye by an object thrown at him during his concert in Vienna.#HarryStyles pic.twitter.com/x4ONWoyqID

— Diplomat Times (@diplomattimes) July 9, 2023