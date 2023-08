Harry Styles : aperçu très proche de l'actrice Taylor Russell, le chanteur serait-il de nouveau en couple ?

Harry Styles est-il retombé amoureux ? Le chanteur serait très proche de l'actrice canadienne Taylor Russell.

Harry Styles aurait succombé au charme de Taylor Russell. Le Britannique a été aperçu en train de se rapprocher de la Canadienne, âgée comme lui de 29 ans, lors de la soirée de présentation à la presse de la pièce «The Effect» au National Theatre de Londres ce mercredi, rapporte TMZ.

Harry Styles was just spotted with his rumored new boo across the pond. https://t.co/669hLbCcYC — TMZ (@TMZ) August 10, 2023

S’ils ne se sont pas embrassés en public, le site fait savoir qu’ils se sont montrés assez souriants et tactiles pour continuer d'éveiller les soupçons d'histoire d'amour qui pèsent sur eux. Le chanteur a profité de la soirée pour présenter l’actrice à son ami James Corden, est-il précisé, photos à l'appui.

Si romance il y a, pour l'heure les deux jeunes gens se montrent extrêmement discrets. Le chanteur aurait mercredi quitté la soirée en se faufilant seul à l’arrière d’une voiture mais avec les affaires de la Canadienne à la main, fait savoir TMZ. Le média américain ajoute que Taylor Russell, connue notamment pour ses rôles dans les séries «Falling Skies» et «Perdus dans l’espace» aurait rejoint le véhicule plus tard lorsque Harry Styles se trouvait quelques mètres plus loin.

Une romance née en 2022 ?

Amoureuse ou amie, Taylor Russell est en tous les cas fan de l’ancien One Direction, puisqu’elle avait été aperçue le 8 juillet dernier en train de danser dans la section VIP lors d’un concert de la tournée «Love on Tour» de Harry Styles, rapporte «E ! Online». Avant cela, les deux artistes avaient déjà éveillé des rumeurs de romance en juin en sortant d'un musée à Londres en se tenant la main, selon TMZ.

Si on ne connaît pas la date de leur première rencontre, on sait que Harry et Taylor avaient tous deux assisté au Festival du film de Venise en septembre 2022 où l’actrice avait célébré la première de «Bones And All» au côté de Timothée Chalamet, et l'acteur était venu faire la promotion de «Don't Worry Darling».

Harry Styles était précédemment sorti avec la récalisatrice du film, Olivia Wilde, avant de rompre avec elle en novembre 2022. Depuis il avait été aperçu en train d’embrasser langoureusement Emily Ratajkowski dans les rues de Tokyo.

Par le passé, Styles est également sorti avec la mannequin Camilla Rowe de 2017 à 2018, et Taylor Swift en 2012.