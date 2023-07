Adele défie avec humour les fans qui lancent des objets sur scène

Alors que plusieurs artistes ont reçu des objets sur scène ces dernières semaines à l’instar de la chanteuse Bebe Rexha, blessée au visage en juin dernier, Adele a mis en garde ses fans. «Osez me lancer quelque chose et je vous tue».

Adele a mis les points sur les «i». Face à la multiplication de jets d’objets sur les artistes en plein concert, la star s’est offert un petit rappel de bienséance, lors d’un show à Las Vegas, où elle se produit actuellement à l’occasion de sa résidence «Weekends with Adele».

«Avez-vous remarqué comment sont les gens, oubliant les règles en jetant des trucs sur scène. Vous avez vu ça ?», a lancé la chanteuse britannique arpentant le plateau avec un pistolet lance t-shirt XXL en main. Et de poursuivre en mettant en garde ses fans «Put**n, je vous défie. Osez me lancer quelque chose et je vous tue», a ironisé l’artiste multi-récompensée sourire aux lèvres, avant de tirer un t-shirt dans la foule.

Adele talks about concertgoers throwing things at artists:





“I fucking dare you. Dare you to throw something at me and I'll fucking kill you.” pic.twitter.com/vy680y8ekm — Pop Crave (@PopCrave) July 4, 2023

«Arrêtez de jeter des choses sur les artistes, quand vous pouvez les lancer sur le public», conclut-elle riant aux éclats, se dirigeant ensuite en coulisses pour rendre son propulseur.

Plusieurs incidents le mois dernier

Une piqûre de rappel qui intervient après plusieurs incidents intervenus le mois dernier. Le 18 juin dernier, la chanteuse Bebe Rexha a notamment reçu, lors d’un concert à New York, un téléphone portable en plein visage, la contraignant de stopper sa performance pour être conduite à l’hôpital. Bilan des courses : plusieurs points de suture.

Pire encore, un peu plus tôt dans le mois, Ava Max a de son côté été giflée en plein concert par un fan monté sur scène. Sans compter que l'année dernière, Rosalia ou encore Harry Styles ont eux aussi été victimes de ces jets d’objets. Bien que bienveillants, puisqu’il s’agissait d’un bouquet de fleurs et de bonbons, ces objets ont malgré tout fini leur course en plein visage des deux stars. Trop de dérapages qui ont conduit Adele à prendre la parole.