«Loki» : le Dieu de la Malice voyage dans le temps dans la bande-annonce de la saison 2

La série Marvel «Loki» sera de retour à partir du 6 octobre avec une saison 2 qui verra le Dieu de la Malice voyager à travers le temps et les dimensions.

Loki s'apprête à reprendre du service. Dévoilée ce 31 juillet, la bande-annonce de la série Marvel voit son Dieu de la Malice de héros (toujours incarné par le Britannique Tom Hiddleston) victime d'errances temporelles, passant d'une timeline à une autre sans pouvoir contrôler ses trajectoires.

Le dieu de la malice revient le 6 octobre dans la saison 2 de Loki sur @DisneyPlusFR. pic.twitter.com/YAv7FKbFDY — Marvel FR (@MarvelFR) July 31, 2023

«Dans son combat pour sauver l'âme du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA), Loki, aux côtés de Mobius, du Chasseur B-15 et d’une escouade d’anciens et de nouveaux compagnons, navigue dans un multivers de plus en plus vaste et de plus en plus dangereux à la recherche de Sylvie, du Juge Renslayer et de Miss Minutes. En chemin, il va aussi découvrir le sens véritable des notions de libre arbitre et de destin exceptionnel...», annonce Disney+.

Tom Hiddleton («Thor») donnera la réplique à Sophia Di Martino («Yesterday»), Gugu Mbatha-Raw («La belle et la bête»), Wunmi Mosaku («Batman VS Superman : L’aube de la justice»), Eugene Cordero («La Mule»), Rafael Casal («Blindspotting»), Tara Strong («Les gardiens de la galaxie»), Liz Carr («Affaires non classées»), Neil Ellice («Le monde fantastique d’Oz») et Jonathan Majors («Ant-Man et la Guêpe : Quantumania»), Owen Wilson («Le manoir hanté») et Ke Huy Quan («Everything Everywhere All At Once»).

Ce dernier, qui fait son entrée dans la série, incarne un personnage encore entouré de mystère, bien que la nouvelle bande-annonce confirme qu'il travaille pour le TVA. Un autre nouveau visage de la série est l'actrice de «Game of Thrones», Kate Dickie.

«Loki», «la série Marvel Studios la plus regardée sur Disney+ dans le monde», comme la présente la plate-forme, dévoilera ses six nouveaux épisodes à partir du 6 octobre, à un rythme hebdomadaire. Le scénario est signé Eric Martin («Heels») et réalisée notamment duo Justin Benson - Aaron Moorhead («Moon Knight»).