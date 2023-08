Rick & Morty, saison 7 : Rick poursuit sa version diabolique dans la nouvelle bande-annonce

La chaîne américain Adult Swim vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de la saison 7 de «Rick & Morty», dans laquelle Rick Sanchez poursuit son double maléfique à travers la galaxie. Et qui se conclue avec la nouvelle voix du personnage après l’éviction de Justin Roiland.

Une course-poursuite intergalactique. La chaîne américaine Adult Swim vient de publier sur les réseaux sociaux la nouvelle bande-annonce de la saison 7 de «Rick & Morty», dont la date de lancement devrait être dévoilée dans le courant de la semaine. Durant un peu moins de 2 minutes, avec le morceau «Bullet with Butterfly Wings» des Smashing Pumpkins en fond sonore, on découvre un montage d’images où Rick Sanchez se lance à la poursuite de son double maléfique à travers la galaxie et les autres dimensions.

La conclusion réserve également une surprise de taille, puisque, pour la première fois depuis l’éviction de Justin Roiland – le créateur de la série animée accusé de violences domestiques qui doublait les voix de plusieurs personnages principaux – on découvre la nouvelle voix de Rick. Qui se révèle être très proche de l’ancienne.

La saison 7 promet de voir Rick Sanchez et son petit-fils, Morty, prendre en chasse l’ennemi juré de Rick. «Désormais, nous allons faire cela ensemble. Toi et moi, ça va submerger ta vie Morty. ‘Rick & Morty’, saison 7, on part à la chasse de mon ennemi juré. Toi et moi, Morty», lance-t-il en conclusion.