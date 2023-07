Rick & Morty, saison 7 : date de sortie, casting, intrigue… Tout ce que l’on sait déjà

Malgré l’éviction de son créateur Justin Roiland en janvier dernier, la série animée «Rick & Morty» poursuit son aventure avec une saison 7 en préparation. Annonces officielles, indiscrétions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos. Attention, spoilers !

Tout roule. En janvier dernier, la chaîne américaine Adult Swim annonçait l’éviction de Justin Roiland, le créateur de la série animée à succès «Rick & Morty», et celui qui double les voix de plusieurs personnages principaux, après que celui-ci a été accusé de violences domestiques. Bien que les plaintes aient été abandonnées depuis, son retour n’est pas prévu, et les voix qu’il assurait seront attribuées à de nouveaux comédiens dans la saison 7 à venir.

Pour rappel, en 2018, Adult Swim avait commandé en avance 70 épisodes inédits après le succès des trois premières saisons. Ce qui signifie qu’il reste aujourd’hui, au minimum, quarante épisodes – probablement étalés sur quatre saisons (7, 8, 9 et 10) – à produire.

Que sait-on de l’intrigue ?

À la fin de la saison 6, Rick a personnellement offert un teaser de ce qui attend les fans dans le prochain chapitre : «Rick et Morty, saison 7. Prendre en chasse mon ennemi de toujours. Peut-être essayer de rester en bonne santé, jonglant avec des assiettes – pas à chaque épisode, Morty, cela pourrait se produire en arrière-plan. Qui sait ?», lance-t-il.

Dans la saison 5, Rick avait partagé avec Morty un souvenir dans lequel on découvrait que sa famille entière – celle qui se trouvait dans sa dimension d’origine (oui, la série s’amuse avec le multivers et les voyages spatio-temporels) – avait été tuée par Rick Prime, une version maléfique de lui-même. Depuis ce temps, Rick ne rêve que d’une chose, retrouver la trace de Rick Prime pour se venger. Il se pourrait bien que cette quête vengeresse soit au cœur de la saison 7.

Qui sera au casting ?

A l’instar de «Solar Opposites», qui va remplacé Justin Roiland par Dan Stevens dans la saison 4 à venir, «Rick & Morty» va devoir trouver un ou plusieurs remplaçants à tous les personnages doublés par Justin Roiland, dont Rick et Morty. Aucune annonce à ce propos n’a été faite pour le moment.

Le reste du casting reste le même, avec Chris Parnell dans le rôle de Jerry, Spencer Grammer dans celui de Summer Smith, et Sarah Chalke pour Beth Smith. Il y a également l'espoir retrouver Susan Sarandon dans le rôle du Dr. Wong, la psychothérapeute qui gère la relation de couple entre Jerry et Beth, ainsi que les multiples personnalités de Rick.

Quand sera-t-elle diffusée ?

Aucune date précise n’a été dévoilée pour le moment, mais cette saison 7 devrait être programmée dans le courant de l’été 2023, ou dès le mois de septembre au plus tard. Il y a un an, le co-créateur de la série, Dan Harmon – qui est désormais seul maître à bord – avait annoncé que «Rick & Morty» devrait proposer une saison tous les ans désormais. Un bouleversement pour les fans qui vivaient autrefois dans l’incertitude.

«C’est la chose la plus étrange que je n’ai jamais dite à propos de cette série, et cela me paraît encore irréel, mais nous allons faire une saison par an désormais. Je ne comprends toujours pas comment cela est possible. Et c’est pour cela que ce n’est jamais arrivé quand j’étais aux commandes. Le showrunner Scott Marder parvient à nous faire tenir nos délais, ce qui implique d’être toujours en avance sur le calendrier de manière à pouvoir programmer les lancements en temps et en heure», avait-il précisé au site américaine The Wrap.