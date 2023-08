Stranger Things : Millie Bobby Brown se prépare à faire ses adieux à la série

Dans un entretien avec le site américain Women’s Wear Daily, Milly Bobby Brown a expliqué être prête à faire ses adieux à «Stranger Things», la série qui a fait d’elle une star internationale, alors qu’elle n’était âgée que de 11 ans.

Un chapitre se ferme. Milly Bobby Brown n’avait que 11 ans quand elle a incarné pour la première fois à l’écran le personnage d’Eleven dans la première saison de «Stranger Things», en 2016. Aujourd’hui âgée de 19 ans, la comédienne est prête à faire ses adieux à la fiction qui a lancé sa carrière.

«Je pense être prête. La série a été un facteur important dans toute une partie de ma vie. Mais c’est un peu comme l’obtention de son diplôme en Terminale, la dernière année. Vous êtes prêts à avancer, à poursuivre votre évolution, et à vous réaliser. Et vous êtes reconnaissant de ces moments passés, mais il est temps de créer votre propre message et de voler de vos propres ailes», explique-t-elle dans une interview avec le site américain Women’s Wear Daily.

Depuis ses débuts dans «Stranger Things», qui touchera à sa fin après la diffusion de la 5e et dernière saison, Milly Bobby Brown s’est imposée comme une actrice incontournable à Hollywood, figurant au casting de deux films sur Godzilla, et dans la saga Enola Holmes. Elle sera prochainement à l’affiche de «Damsel», ainsi que dans le prochain film des frères Russo, «The Electric State».