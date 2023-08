Ahsoka : qu'est-ce qu'un Purrgil, cette baleine spatiale géante aperçue dans l'épisode 3 ?

Le troisième épisode d’«Ahsoka» a permis d’apercevoir une horde de Purrgils, des baleines spatiales immenses capable de voyager à la vitesse de la lumière sur de vastes distances. Et leur présence pourrait être déterminante dans la suite de la série Star Wars.

Une vision à peine croyable. Dans l’épisode 3 d’«Ahsoka», les téléspectateurs ont découvert un troupeau de Purrgils volant dans les nuages de la planète Seatos. Cette créature, une des plus fascinantes de l’univers Star Wars, pourrait être décrite comme une baleine spatiale d’une taille titanesque, capable d’utiliser ses immenses tentacules pour se propulser à la vitesse de la lumière à travers la galaxie. Elle est à la recherche de combustible, comme le Clouzon-36, qui lui sert de carburant (ou nourriture) pour voyager.

Ce sont ses aptitudes supranaturelles qui ont inspiré la création de la technologie de l’hyperespace dans le monde imaginé par George Lucas. Et qui pourraient se révéler capitales dans la série, puisque leur présence fait forcément référence à la disparition d’Ezra Bridger. Ce Jedi était également l’ami d’Ahsoka et Sabine Wren, dans la série animée «Star Wars : Rebels». Ce dernier avait justement utilisé un Purrgil – avec lequel il avait créé une connexion en usant de la Force – pour s’attacher au vaisseau du Grand Amiral Thrawn sur lequel il se trouvait, afin de se propulser dans l’hyperespace avant que ce dernier ne massacre les habitants de la panète Lothal.

Un allié précieux

L’apparition des purrgils dans «Ahsoka» est loin d’être un hasard. Dans ce troisième épisode, Sabine Wren explique clairement ne plus avoir aperçu ces créatures depuis la disparition d’Ezra Bridger. Leur présence correspond au moment où elle et Ashoka découvrent l’existence de «L’œil de Sion». Cette porte spatiale orbitant autour de la planète Seatos doit permettre à Morgan Elsbeth – la sorcière à la recherche du Grand Amiral Thrawn – de retrouver la trace de celui qui est en mesure de prendre la succession de Dark Vador à la tête de l’Empire Intergalactique (du moins ce qu’il en reste), et de restaurer sa toute-puissance.

Les purrgils - qui avaient déjà fait une apparition remarquée dans la saison 3 de «The Mandalorian» - ont joué un rôle primordial dans «Star Wars : Rebels», et il y a fort à parier que cela sera à nouveau le cas dans «Ahsoka». Ces créatures pourraient ainsi leur permettre de retrouver la trace d’Ezra Bridger, et de les conduire jusqu’à l’endroit où il se trouve depuis toutes ces années. On comprend également que les purrgils seraient en mesure de voyager d’une galaxie à l’autre, ce qui laisse entendre que le monde de Star Wars pourrait s’ouvrir sur de nouveaux horizons, au-delà des frontières de la Galaxie connue des fans.