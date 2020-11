The Mandalorian : qui est le Grand Amiral Thrawn dont le nom a été prononcé dans la série ? (SPOILERS)

La saison 2 de «The Mandalorian» est décidément pleine de surprises. Après Bo-Katan et Ashoka Tano, les fans de Star Wars pourraient prochainement voir apparaître un autre personnage des séries animées «The Clone Wars» et «Rebels»: le Grand Amiral Thrawn.

L’épisode 4 de la saison 2 de The Mandalorian – qui a également permis de découvrir le véritable nom de bébé Yoda – a été écrit et réalisé par Dave Filoni, qui en plus d’être le co-créateur de la série phare de Disney+, a activement participé à l’élaboration de The Clone Wars et Rebels. Ce n’est donc pas une surprise que d’entendre Ashoka Tano prononcer le nom d’un autre personnage aperçu dans les séries animées : le Grand Amiral Thrawn.

Après avoir remporté son duel face à la magistrate Morgan Elsbeth, la Jedi lui met son sabre laser sous la gorge et lui demande : «Maintenant, dis-moi. Où est ton maître ? Où est le Grand Amiral Thrawn ?».

Un personnage très populaire chez les fans

Pour les téléspectateurs avertis, rien que d’entendre ce nom a fait l’effet d’une bombe. Car la présence à l’écran de ce personnage est susceptible d’avoir des répercussions colossales sur la suite de The Mandalorian. Le Grand Amiral Thrawn a fait sa première apparition dans l’univers Star Wars dans le roman de Timothy Zahn Heir to the Empire, publié en 1991, et s’est imposé comme un des principaux antagonistes de la franchise.

Depuis, il est devenu un des personnages favoris des fans de l'univers étendu de Star Wars, et plusieurs livres lui ont été consacrés. Le tout dernier volume de la trilogie dédiée aux origines du personnage, Thrawn Trahison, vient d'ailleurs de sortir chez Pocket.

Le Grand Amiral Thrawn possède une personnalité très calme, voire froide. C'est un Chiss, à la peau bleue, qui a réussi à gravir les échelons de l’Empire en s’imposant comme un redoutable stratège militaire. Dans sa version originale, c’est d'ailleurs lui qui se retrouve aux commandes de l’Empire après que l’Empereur Palpatine a été tué par Dark Vador.

Déjà présent dans la série «Star Wars : Rebel»

Dave Filoni avait redonné vie au Grand Amiral Thrawn dans les saisons 3 et 4 de Star Wars : Rebels, dont l’action se déroule avec Star Wars : Un nouvel espoir, au premier jour de la formation de l’Alliance rebelle. Sa mission principale était de tuer dans l’œuf les premières étincelles de la rébellion. Et son chemin a croisé des personnages tels que l’apprenti Jedi Ezra Bridger, son maître Kanan Jarrus, ou encore la guerrière mandalorienne, Sabine Wren.

La dernière fois que le Grand Amiral Thrawn est apparu dans la série animée était à la fin de la bataille visant à libérer la planète Lothal. Ezra, devenu un Jedi à part entière, avait réussi à le piégé avec une créature avant de se propulser avec lui dans l’hyperespace pour mettre Thrawn hors d’état de nuire. Cinq ans plus tard, Sabine Wren et Ashoka Tano avaient tenté de retrouver la trace d’Ezra.

Le fait qu’Ashoka Tano cite le nom du Grand Amiral Thrawn suggère que The Mandalorian pourrait reprendre le fil de cette histoire explorée dans Rebels. Non seulement il semble fort probable que ce dernier fasse au minimum une apparition, si ce n’est plus, à l’avenir. Dans la saison 2, ou la suivante. Mais aussi que d’autres personnages soient également présents dans la série, notamment le Jedi Ezra, qui pourrait être incarné, selon les rumeurs (et un tweet de l’acteur lui-même), par Rahul Kohli, récemment vu dans The Haunting of Bly Manor.