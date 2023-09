The Witcher : un réalisateur vient-il de révéler la véritable raison du départ d'Henry Cavill ?

Après avoir incarné le personnage de Geralt de Rive dans «The Witcher» pendant trois saisons, Henry Cavill dévoilait en octobre dernier sa intention de quitter le rôle sans donner d’explications. Et c’est le réalisateur Marc Jobst qui vient, peut-être, de révéler la raison de son départ.

Une décision qui restait floue. En octobre dernier, les fans d’Henry Cavill apprenaient coup sur coup qu’il ne reprendrait finalement pas le rôle de Superman au cinéma, mais aussi qu’il allait quitter «The Witcher» après la diffusion de la saison 3 (Liam Hemsworth reprendra le rôle dans la saison 4, ndlr) dont la deuxième partie a été mise en ligne fin juillet sur Netflix. L’acteur britannique de 40 ans n’avait pas donné d’explications pour justifier son départ de la série.

Et c’est le réalisateur Marc Jobst, qui vient de mettre en image l’adaptation en live-action «One Piece» et qui a été derrière la caméra le temps de deux épisodes pour «The Witcher», qui s’est récemment exprimé sur les raisons qui ont poussé Henry Cavill à mettre fin à son association avec la série. Selon lui, la fatigue accumulée par le comédien pour les scènes d’action, toutes réalisées sans doublure, a eu raison de sa motivation.

Un travail acharné

«Henry Cavill a fait trois saisons. Ce sont des séries qui demandent beaucoup d’énergie. Il fait chacune de ses cascades. Si on fait un plan rapproché sur une main qui tient son épée, ça doit être la sienne. C’est un athlète incroyable avec qui travailler. Il s’entraîne des heures avant et des heures après le tournage qui dure 12 heures par jour. Et il s’implique dans son travail. Après trois saisons à avoir mis toute son énergie là-dedans, je me suis dit qu’il avait fait son travail en faisant exister la série et s’il pense en avoir fait le tour, je lui fais confiance», explique Marc Jobst au site américain Screen Rant.

Le réalisateur n’a pas manqué de faire l’éloge de la rigueur d’Henry Cavill, et sa volonté d’offrir le meilleur de lui-même sur le tournage, peu importe la quantité de travail que cela exige. «Cette concentration qu'il a, ce désir de bien faire les choses, est un don avec lequel travailler, car cela amène tout le monde à dire : 'Assez bien n'est pas assez bien. Il faut que ce soit fantastique.' Nous voulons tous travailler comme ça, nous ne voulons pas tous faire quelque chose de bon, nous voulons faire quelque chose d'incroyable», ajoute-t-il.