Rihanna pose en famille et dévoile le visage de son deuxième enfant sur Instagram

Rihanna et ASAP Rocky ont dévoilé les premières photos de leur famille au grand complet sur Instagram, un mois et demi après la naissance de leur second enfant, Riot Rose Waze.

La famille au complet. Près de deux mois après la naissance de leur deuxième fils, né le 1er août dernier, Rihanna et ASAP Rocky ont pris la pause à l’occasion d’une séance photo, dévoilant pour la première fois la bouille du petit Riot Rose Waze.

Accompagné de leur fils aîné RZA Athelston, 1 an, le couple et le petit dernier de la bande ont multiplié les clichés. L'occasion de voir la famille sous tous les angles, que ce soit tous les quatre, à deux ou à trois.

Instagram

Plusieurs clichés ont logiquement été consacrés à Riot Rose Waze. Le bébé apparaît ainsi successivement en solo, allongé sur un lange, ou bien entouré de ses parents, tout sourires.

Avec ce deuxième enfant, Rihanna fait tout plus vite. Elle avait en effet attendu plus de six mois pour dévoiler le visage de son premier fils, et un an avant de partager le prénom de ce dernier. Pas question cette fois de perdre de temps.