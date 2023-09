Rihanna : découvrez le prénom de son deuxième bébé

Un peu plus d'un mois après la naissance du deuxième enfant de Rihanna et Asap Rocky, le prénom du petit garçon a été dévoilé par la presse américaine.

Le secret aura tenu un mois. Rihanna et Asap Rocky ont accueilli le 1er août dernier leur deuxième petit garçon, en toute discrétion. Alors qu'ils n'ont pas communiqué sur la naissance, le média américain The Blast vient de dévoiler le prénom du nouveau-né.

Les deux stars ont visiblement instauré une tradition puisque comme pour leur premier enfant, son prénom commence par la lettre R et est lié au hip hop. Selon The Blast, qui a eu accès à l'acte de naissance, Rihanna et Asap Rocky ont en effet choisi de prénommer leur fils Riot Rose Mayers, Riot étant une référence au titre du rappeur sorti cet été.

Pour rappel, leur premier fils né en mai 2022 a été baptisé RZA Anthelston Mayers, en hommage au leader du groupe légendaire de rap Wu-Tang Clan.

Le site américain a par ailleurs précisé que la chanteuse a accouché le 1er août dernier et non le 3, comme l'avait annoncé la presse auparavant.

Rihanna avait créé la surprise en révélant sa deuxième grossesse à l'occasion du show de la mi-temps du Superbowl qu'elle assurait.