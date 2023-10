Les Kardashian : la violente dispute entre Kim et Kourtney dans la saison 4 pourrait-elle mettre en péril leur relation ?

Le premier épisode de la saison 4 de l’émission de téléréalité «Les Kardashian», disponible sur Disney+, a été le théâtre d’une violente dispute entre Kim Kardashian et sa sœur Kourtney. Un marquant sur lequel le producteur Ben Winston s’est exprimé.

Une opposition qui ne date pas d’hier. Les fans de la famille Kardashian savent que la relation entre Kim et Kourtney a toujours été tendue. Mais ce qui vient de se passer dans le premier épisode de la saison 4 de l’émission de téléréalité «Les Kardashian», disponible sur Disney+, se distingue par la dureté des propos tenus par Kim Kardashian à l’encontre de sa sœur.

C’est lors d’une conversation téléphonique que Kourtney a critiqué Kim sur sa récente collaboration avec la marque de haute couture Dolce & Gabbana, à laquelle elle avait fait appel pour sa cérémonie de mariage avec Travis Barker. Des reproches que Kim n’a pas supportés. La tension entre les deux femmes est montée jusqu’au moment où Kim a révélé à sa sœur l’existence d’un groupe de discussion regroupant les autres membres de la famille et les amies de Kourtney où ils parlaient de son attitude négative. Elle va même jusqu’à lui dire que ses propres enfants sont venus la voir pour se plaindre d’elle. Ce qui provoque une réaction de détresse et de colère chez Kourtney, qui termine la conversation en insultant copieusement Kim.

Dans un entretien accordé au site américain Variety, le producteur Ben Winston a été interrogé sur cette dispute, et sur la capacité de deux sœurs de faire la paix. «C’est probablement la scène la plus intense que nous ayons filmée jusqu’à aujourd’hui. Mais très vite, vous allez voir que les choses vont se remettre d’elles-mêmes », explique le producteur qui est actuellement en plein tournage de la saison 5. «S’il y avait un thème lié à cette saison 4, c’est que quoiqu’il arrive dans la famille, le sang sera toujours plus important que le reste», ajoute-t-il.