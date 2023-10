The Witcher, saison 4 : date de sortie, casting, intrigue… Tout ce que l’on sait déjà

Renouvelé pour une saison 4 en octobre 2022, «The Witcher» s’apprête à entamer une nouvelle ère avec le remplaçant d’Henry Cavill, Liam Hemsworth. Annonces officielles, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos. Attention, spoilers.

Une page se tourne. Adaptation de la série de romans d'Andrzej Sapkowski, dont l'oeuvre a égalemet inspiré la saga de jeux vidéo à succès, «The Witcher» fait les beaux jours de Netflix depuis son lancement en décembre 2019. L’histoire suit un personnage nommé Geralt de Riv, facilement identifiable avec ses longs cheveux blancs. Ce n'est pas un sorcier, mais un sorceleur spécialisé dans la chasse aux monstres, et parcourant le continent à la recherche de son prochain contrat. Il est également surnommé le Boucher de Blaviken.

Il se retrouve pris au milieu d’un conflit opposant l’Empire de Nilfgaard aux royaumes du Nord. Quand sa route croise celle de la princesse Ciri, dont la destinée pourrait changer le monde, Geralt de Rive jure d’assurer sa protection. Yennefer, une puissante sorcière, se trouve également à leurs côtés dans ce monde plein de dangers.

Que sait-on de l’intrigue ?

Diffusée de la fin juin à la fin juillet, la saison 3 de «The Witcher» a permis de poser les bases d'un quatrième chapitre que les fans sont impatients de découvrir. Si aucun détail concernant cette saison 4 n’a filtré pour le moment, on sait que la guerre en Nilfgaard et les royaumes du Nord est désormais inévitable. Autrefois considéré comme une simple menace, l’Empire de Nilfgaard n’a cessé de gagner du terrain en s’attaquant à l’académie de magie Aruteza et à la Confrérie des Mages. Il a également détruit les villages se trouvant sur la route menant son armée vers les terres du Nord. Une bataille épique est imminente.

On devrait également en apprendre plus sur Vilgefortz de Roggeveen, qui s’est révélé être celui qui poursuit Ciri. Son objectif final reste flou, mais on sait qu’il souhaite utiliser Ciri et le pouvoir des Monolithes pour arriver à ses fins. Il sera le principal antagoniste de la saison 4.

Ciri, justement, a rejoint un groupe de jeunes criminels baptisé The Rats. Où elle aura à cœur de trouver sa place. De leur côté, Geralt et Yennefer vont tenter de retrouver sa trace afin d’empêcher ceux qui sont lancés à sa poursuite de lui faire du mal. Yennefer aura certainement à gérer émotionnellement la perte de son mentor, Tissaia.

On notera le cas particulier que pose le cas de Geralt de Rive, qui sera incarné non plus par Henry Cavill, mais par Liam Hemsworth dans la saison 4. Selon le producteur Tomek Baginski, la production a un plan très précis sur la manière dont le changement d’apparence du personnage sera traité à l’écran. «Mais je ne peux pas en dire plus car ce serait un énorme spoiler», a-t-il précisé, avant de suggérer l’idée de «plusieurs mondes». La saison 4 de «The Witcher» pourrait-elle introduire la notion de multivers dans la série ? Cette perspective fait en tout cas craindre le pire chez une partie des fans qui redoutent de voir l’histoire s’éloigner toujours un peu plus des romans d'Andrzej Sapkowski.

Qui sera au casting ?

On a parlé d’Henry Cavill ? En octobre 2022, l'acteur britannique de 40 ans a annoncé son intention de quitter le casting de la série diffusée sur Netflix. Sans autres explications. Il en a profité pour envoyer un message à son successeur, Liam Hemsworth, connu du grand public pour avoir joué le rôle de Gale Hawthorne dans la saga «Hunger Games» avec Jennifer Lawrence.

«Le fantastique Liam Hemsworth reprendra le manteau du Loup Blanc. Comme pour les plus grands personnages littéraires, je passe le flambeau avec respect pour le temps passé à incarner Geralt et avec l’enthousiasme de voir Liam s’approprier ce personnage fascinant et nuancé. Mon cher Liam, ce personnage a une carrure merveilleuse. Prenez plaisir à vous y plonger et à voir ce que vous pouvez y trouver», avait-il notamment écrit sur Instagram.

Pour le reste, les téléspectateurs retrouveront Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer de Vengerberg, Freya Allan dans la peau de Ciri, Joey Batey dans le rôle de Jaskier, ou encore Bart Edwards sous les traits d’Emhyr var Emreis. De nouveaux visages sont également à attendre.

Quand sera-t-elle diffusée ?

Le tournage de la saison 4 était prévu pour démarrer en septembre 2023. Mais la grève des scénaristes et des acteurs a largement enrayé les plans de la production. Il y a fort à parier que celui-ci devrait être lancé dans le courant de l’année 2024, ce qui signifierait qu’une diffusion ne sera envisageable qu’en 2025, au plus tôt. Il n’est pas impossible que les fans doivent attendre plus de deux ans entre la saison 3 et 4. C'est long.

On en profite pour rappeler que Netflix a déjà prolongé la série pour une saison 5 en mai dernier. Le tournage de ce cinquième chapitre était prévu pour se dérouler peu de temps après celui de la saison 4. Il est aujourd’hui impossible de savoir si la production sera en mesure de maintenir cette organisation dans les mois qui viennent.