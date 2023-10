«Paris Has Fallen» : de quoi la Création Originale CANAL+ déclinée d’une grande franchise parlera-t-elle ?

Déclinaison en série de la franchise cinématographique «Has Fallen» («La chute de la Maison Blanche», «La chute de Londres»...), la Création Originale Canal+ «Paris Has Fallen» est en cours de tournage entre Londres et Paris.

CANAL+, en partenariat avec STUDIOCANAL, Urban Myth Films, Millenium et la société de production de Gerard Butler G-Base, a ce vendredi officialisé le tournage de la nouvelle série de la Création Originale «Paris Has Fallen».

Adaptée de la franchise cinématographique «Has Fallen» («La Chute de la Maison Blanche», «La Chute de Londres», «La Chute du Président)» qui mettait en scène Gerard Butler, cette série d’action réunira un casting international avec à sa tête un duo interprété par Tewfik Jallab (acteur vu dans «Engrenages» qui prend finalement la place de Mathieu Kassovitz, initialement annoncé) et Ritu Arya («Umbrella Academy»).

© Simon Ridgway, 2023

Figureront également au casting Sean Harris, Emmanuelle Bercot, Ana Ularu, Camille Rutherford, Jérémie Covillault, ou encore Karl Collins. La réalisation a été confiée pour les épisodes 1 à 4 à Oded Ruskin (réalisateur de la série «Les Gouttes de Dieu»), et les épisodes 5 à 8 à Hans Herbots («The Spiral»).

Une date de diffusion à déterminer

Ils suivront «l’agent de protection français Vincent Taleb et l’agent britannique du MI6 Zara Taylor, qui unissent leurs forces pour contrecarrer une attaque visant le ministre de la Défense, lors d’une réception à l’ambassade britannique à Paris». Une tâche qui va s’avérer encore plus complexe que prévue... «Alors que les événements prennent une tournure dramatique, Vincent et Zara réalisent que le plan orchestré par le terroriste Jacob Pearce est bien plus étendu et vise les plus hautes sphères de l’État», comme l'annonce CANAL+. «Sous la pression croissante de Jacob qui a toujours un coup d’avance, Vincent et Zara seront-ils en mesure d’empêcher Paris de tomber aux mains de cet homme assoiffé de vengeance ?»

«Paris Has Fallen» sera diffusée sur CANAL+ à une date qui n’a pas encore été communiquée.