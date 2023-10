Stranger Things : Millie Bobby Brown affirme avoir été traitée d’idiote pendant la promotion de la série

Dans un entretien accordé au site britannique Glamour, Millie Bobby Brown exprime son impatience de laisser la série «Stranger Things» derrière elle, et de passer à autre chose. Elle révèle également les critiques qu’elle a reçu pendant les tournées de promotion de la fiction.

Tournée vers l’avenir. Millie Bobby Brown a profité de faire la couverture de la version britannique du magazine Glamour pour clamer son impatience d’en finir avec le tournage de l’ultime saison 5 de «Stranger Things» - qui débutera quand la grève à Hollywood sera définitivement réglée - pour pouvoir se concentrer sur la suite de sa carrière.

«Quand vous vous sentez prêt, vous êtes là : Allez, on y va. On termine cette dernière année. Et on s’en va !’. Le tournage de la série prend beaucoup de temps et cela m’empêche de créer des histoires qui me passionnent. Donc je suis prête à dire : ‘Merci et au revoir’», lance-t-elle. La comédienne souligne toutefois les bénéfices d’avoir eu l’opportunité d’incarner le personnage d’Eleven dans la série, qui lui a donné «les outils et les ressources de devenir une meilleure actrice».

La jeune femme de 19 ans en profite également pour révéler les réflexions désagréables dont elle a été la cible de la part d'adultes lors des tournées de promotion de la série auprès de la presse alors qu’elle n’avait que 13 ans. Elle affirme avoir été critiquée en raison de sa tendance à parler en même temps que les autres membres du casting. Comme si elle essayait d’attirer la lumière sur elle. Des adultes l’auraient ainsi traité de fille «idiote», «stupide», et «morveuse».

«Nous étions des enfants, et les enfants parlent les uns sur les autres. J’ai été pénalisée de vouloir trop parler, trop partagée, d’être trop exubérante. J’ai dû entendre ça à 13 ans. Et on se dit : ‘Je ne veux plus jamais parler. Je ne veux pas être la personne bruyante’. Lors des interviews, je n’arrêtais pas de penser à ces réflexions. Je me souvenais seulement de devoir rester silencieuse, et parler uniquement quand on s’adressait à moi, même quand je rêvais d’intervenir dans la conversation», dit-elle, affirmant souhaiter venir en aide aux jeunes acteurs dans le futur afin d’éviter qu’ils ne soient bridés de cette manière.