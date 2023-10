Just Dance : avec «Une nuit au Château de Versailles», le jeu vidéo plonge les joueurs au cœur du 18e siècle

À l'occasion des Jeux olympiques de 2024, Ubisoft, le CNC et le Château de Versailles ont collaboré pour concevoir une nouvelle map dans le jeu vidéo «Just Dance 2024». Intitulée «Une nuit au Château de Versailles», elle plonge les utilisateurs à l’époque du siècle des Lumières.

Lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, les épreuves d’équitation et de pentathlon se tiendront au Château de Versailles. Pour l'occasion, les équipes du monument historique, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et Ubisoft ont collaboré pour tenter de lier le sport et la culture ludique en France. Cette coopération a donné naissance à une toute nouvelle carte dans «Just Dance 2024», un jeu vidéo musical sorti mardi 24 octobre dernier.

Sur X (ancien Twitter), le Château de Versailles a fait la promotion de la map qui permet aux joueurs de «Just Dance» de s’agiter sans limites au sein de la grandiose Galerie des Glaces. «Êtes-vous prêts à danser sur une musique inspirée du style baroque mêlant tradition et pop moderne ?», est-il écrit dans la publication mise en ligne le 23 octobre dernier.

J-1 Just Dance 2024 Edition. Êtes-vous prêts à danser sur une musique inspirée du style baroque mêlant tradition et pop moderne ? Découvrez un extrait de la map dans la Galerie des Glaces réalisée en partenariat avec @UbisoftFR @LeCNC et le @CVersailles. pic.twitter.com/NGMkMYB7lW — Château de Versailles (@CVersailles) October 23, 2023

Une révolution made in France

Ce nouveau décor intitulé «Une nuit au Château de Versailles» invite les joueurs à pénétrer à l’intérieur de la résidence principale des rois de France.

Sans bouger de son salon, il est possible de déambuler, où plutôt de se trémousser au milieu d'un décor aussi excentrique que luxueux… À la manière d’une visite guidée révolutionnaire, les danseurs ont l’occasion de découvrir l’authenticité du monument historique en réalisant leurs meilleures chorégraphies.

Rien n’est laissé au hasard dans cette conception soutenue par le CNC. Au son d'un arrangement pop inspiré de musique baroque, «La Marche pour la cérémonie turque» de Jean-Baptiste Lully, et l'air exotique «Les Sauvages» de Jean-Philippe Rameau, les participants s’échangent des révérences dans une ambiance qui lie avec ambition le 18e siècle et notre époque contemporaine.