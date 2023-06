Château de Versailles : les appartements privés de Marie-Antoinette s'ouvrent enfin au public

Les visiteurs peuvent enfin visiter les appartements privés de Marie-Antoinette, au cœur du Château de Versailles. Cet espace intime, où la reine se reposait de la cour, a nécessité des années de restauration.

Le Château de Versailles célèbre cette année ses 400 ans. A cette occasion, le public pourra découvrir un nouvel espace : les appartements privés de Marie-Antoinette. Entièrement restauré après une dizaine d'années de recherches, de restaurations et d'acquisitions, ce refuge raffiné s’étend sur deux étages.

Chambres, boudoir, bibliothèque, pièces dévolues aux Premières femmes de chambre, et cabinet de billard - un jeu dont la cour raffolait depuis Louis XIV - devenu salon de compagnie, constituent l’univers secret de l’épouse de Louis XVI.

C’est dans cet écrin, d'une centaine de mètres carrés, que la reine se reposait de la cour et recevait ses enfants et un cercle d'amis choisis. Jusqu’en 1788, Marie-Antoinette n’aura de cesse d’aménager et d’enjoliver ses cabinets, dont les fenêtres donnent sur de petites cours intérieures. Boiseries, dorures, tentures en soie, meubles, et objets d'art témoignent du mode de vie de la reine, passionnée par les décors.

Le public pourra également admirer sur les murs une toile de Jouy, appelée «toile au Grand Ananas», l'une des plus belles productions de la Manufacture de Jouy au XVIIIe siècle, qui représente le fruit exotique au cœur d'entrelacs de branchages, fleurs et oiseaux.

une porte cachée

Ces appartements donnent une «nouvelle compréhension de l'histoire avec ce paradoxe entre vie publique et vie privée, étiquette et intimité, un condensé d'histoire extraordinaire en quelques mètres carrés», a déclaré à l'AFP Catherine Pégard, présidente du château et du domaine de Versailles.

Marie-Antoinette avait accès à cet espace par une porte cachée dans la tenture de sa chambre, a souligné Catherine Pégard. Et c’est par cette porte qu’«elle a échappé à la colère des révolutionnaires». Marie-Antoinette a quitté Versailles le 6 octobre 1789 au matin, et elle n’y reviendra plus jamais.