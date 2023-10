Pamela Rose : CANAL+ dévoile la date de diffusion de la série événement avec Kad et Olivier

Les abonnés ont rendez-vous à partir du 20 novembre prochain, sur CANAL+ et myCANAL, pour découvrir «Pamela Rose, la série», la fiction en 9 épisodes qui voit Kad Merad et Olivier Barroux reprendre leurs rôles mythiques de Bullit et Riper.

Ils reprennent du service. Vingt ans après la sortie en salles du film «Mais qui a tué Pamela Rose ?», qui a eu une suite en 2012 avec «Mais qui a re-tué Pamela Rose ?», Kad Merad et Olivier Barroux reprennent les rôles de Richard Bullit et Douglas Riper dans «Pamela Rose, la série» à partir du 20 novembre sur CANAL+.

Bullit et Riper reviennent et ils ne sont pas seuls





La nouvelle Création Originale #PamelaRose, la série, dès le 20 novembre seulement sur CANAL+ pic.twitter.com/TaHbPcJhci — CANAL+ (@canalplus) October 30, 2023

Déclinée en 9 épisodes, elle suivre les deux compères au moment ils doivent reprendre du service afin d’échapper à une sanction de la commission de discipline du FBI. Leur enquête porte sur un mystérieux tueur qui s’attaque à des stars de YouTube. La tâche se complique grandement quand les deux agents provoquent la mort accidentelle de leur premier suspect. Ils tentent dès lors de masquer leur bavure tout en poursuivant leurs investigations. Mais Jessica Carson, leur jeune rivale au FBI, soupçonne quelque chose, et ne compte pas les lâcher d’une semelle.

Fidèle à l'humour qui a fait leur succès, Kad Merad et Olivier Barroux s’amusent comme de beaux diables dans cette fiction qui offre une galerie de personnages absolument hilarants. Le casting s'annonce déjà culte : Shirine Boutella, Mélanie Doutey, Ophélia Kolb, Panayotis Pascot, Claudia Tagbo, Mister V, Lionel Abelanski, Stéphan Wojtowicz, mais aussi de nombreux invités. Une pépite à découvrir de toute urgence.