Dune : la série «The Sisterhood» change de nom et dévoile sa date de diffusion

Une nouvelle identité. Le site américain IGN a confirmé le changement de nom de la série «Dune : The Sisterhood» par la chaîne HBO, qui a décidé de la rebaptiser «Dune : Prophecy». Il est également indiqué que la diffusion de la série se déroulera à l’automne 2024, soit quelques mois après la sortie en salles de «Dune : Deuxième Partie», prévue pour le 13 mars 2024.

Le tournage de la série se déroule actuellement en Hongrie, ce malgré la grève des acteurs aux États-Unis, le casting de «Dune : Prophecy» étant essentiellement composé de comédiens britanniques. Cette série dérivée sera centrée sur le Bene Gesserit, une sororité mystique puissante dans cet univers imaginé par l’auteur Frank Herbert.

Adaptation du roman «La Communauté des sœurs», écrit par Kevin J. Anderson et Brian Herbert, le fils de Frank Herbert, inscrit dans le sous-cycle littéraire «Dune, les origines», l’histoire raconte la genèse de la sororité à laquelle appartient la mère de Paul Atréïdes, cette communauté de femmes aux immenses pouvoirs. Capables notamment de percevoir le passé ou l'avenir, et d'imposer leur volonté en utilisant la Voix, ces femmes, craintes et respectées, usent de leur importante influence dans la société pour poursuivre un mystérieux dessein.