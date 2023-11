The White Lotus : le créateur de la série promet une saison 3 complètement folle

La saison 3 de «The White Lotus» sera «plus longue, plus grande, plus folle», a promis Mike White, le créateur de la série, dans un entretien avec le site américain Entertainment Weekly. Elle devrait être diffusée dans le courant de l’année 2025, a-t-il également annoncé.

Ça va être grandiose. Dans un entretien exclusif accordé au site américain Entertainment Weekly, Mike White, le créateur de «The White Lotus» a annoncé le lancement du tournage de la saison 3 pour le «début de l’année». À la condition, bien sûr, que la grève des acteurs se termine d’ici là. «Je suis en train de finaliser les scripts. Nous attendons de pouvoir lancer le casting. Si la grève des acteurs ne touche pas à sa fin bientôt, alors oui, nous devrons encore repousser les choses, car la série présente une nouvelle distribution chaque saison, donc il y a beaucoup de rôle à caster… Je suis impatient de débuter», a-t-il expliqué.

Mike White s’est montré particulièrement enthousiaste à propos de cette saison 3 qu’il annonce comme étant «gigantesque». «Elle sera plus longue, plus grande, plus folle. Je ne sais pas ce que les gens penseront, mais je suis très excité, et d’après mon propre baromètre, c’est une bonne chose… Je suis très excité à propos de son contenu», ajoute-t-il, précisant que la diffusion de ce troisième chapitre est actuellement prévue dans le courant de l’année 2025.

La saison 3 de «The White Lotus» se déroulera dans un hôtel situé en Thaïlande, et verra Natasha Rothwell reprendre le personnage de Belinda aperçu dans la saison 1. «La première saison était centrée sur l’argent, la deuxième sur la sexualité, et je pense que la troisième portera un regard satirique et drôle sur la mort, la religion et la spiritualité orientales», avait précisé Mike White après la diffusion du dernier épisode de la saison 2.