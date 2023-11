Jared Leto : pourquoi a-t-il escaladé l'Empire State Building ?

Dans une vidéo mise en ligne jeudi, Jared Leto apparaît en train d'escalader l'Empire State Building, à New York. Une ascension pour promouvoir la tournée de son groupe de rock Thirty Seconds to Mars.

Jared Leto n’a définitivement pas froid aux yeux. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux ce jeudi 9 novembre, on découvre l’acteur et chanteur américain de 51 ans en train d’escalader à mains nues - mais doté d'un harnais - l’Empire State Building, iconique gratte-ciel de New York d’une hauteur de plus de 380 mètres.

Ce coup d’éclat n’est en rien un coup de folie de la star, connue pour ses excentricités. Jared Leto a relevé ce défi d'une vingtaine de minutes pour promouvoir la prochaine tournée mondiale de son groupe Thirty Seconds to Mars. «Cet immeuble est un témoignage de tout ce que les hommes peuvent accomplir s’ils se retroussent les manches. C’est ce qui a inspiré en grande partie notre dernier album, 'It's The End Of The World But It's A Beautiful Day'», a-t-il écrit dans un communiqué.

Cet opus est sorti en septembre dernier. Alors qu’ils n’ont pas assuré de tournée depuis cinq ans, Jared Leto et son frère Shannon se produiront prochainement aux Etats-Unis, en Australie, en Amérique latine ainsi qu’en Europe. Un show est prévu sur la scène de l’Accor Arena à Paris le 21 mai 2024.