Matthew Perry : son certificat de décès a été dévoilé mais les causes de sa mort sont toujours inconnues

Le certificat de décès de l’acteur Matthew Perry, mort le 28 octobre dernier, a été dévoilé. Toutefois, le document ne révèle pas les causes de son décès.

Le mystère reste entier. Près de deux semaines après la mort de Matthew Perry, le certificat de décès du célèbre acteur américain, alias Chandler Bing dans la sitcom à succès «Friends», a été dévoilé. Plusieurs médias ont en effet eu accès à ce document, dont Deadline. Mais pour l’heure, les causes de son décès ne figurent pas dessus.

Retrouvé mort le 28 octobre dernier dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles, l’acteur a passé des années à combattre ses addictions aux drogues, aux médicaments et à l'alcool. Et selon le département de la santé publique du comté de Los Angeles, les causes du décès seront connues après la fin des analyses toxicologiques.

Le média américain souligne également qu’une autopsie a été pratiquée. Cependant, le document «ne contient aucune nouvelle information».

Matthew Perry a été enterré le 3 novembre à Los Angeles, dans la plus stricte intimité. Ses proches ainsi que tous les acteurs de la série «Friends» - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer - étaient présents.