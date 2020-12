Matthew Perry (Friends) : sa terrible addiction aux drogues racontée par son ex

Un témoignage qui fait froid dans le dos. Dans un entretien accordé au site britannique The Sun, Kayti Edwards dévoile l’étendue de l’addiction de Matthew Perry à travers plusieurs récits glaçants.

Devenue l’amie du comédien après une brève relation amoureuse au début des années 2000, Kayti Edwards raconte notamment comment, alors qu’elle était enceinte de cinq mois, Matthew Perry lui a confié la mission d’aller récupérer de la drogue commandée auparavant chez son dealer. «Il me disait : ‘Personne n’arrêtera une femme enceinte, ne t’inquiètes pas !’», explique-t-elle au site de The Sun. «Quand nous ouvrions le sac, parfois il y avait des cachets, de la cocaïne, parfois c’était de l’héroïne ou du crack. C’était un assortiment de plusieurs drogues et on ne savait jamais ce qu’il allait y avoir dedans», poursuit-elle.

Kayti Dewards explique que, si elle s’occupait d’aller chercher la drogue pour Matthew Perry, c’était avant tout pour l’empêcher de déambuler dans la rue avec le risque d’être arrêté par la police, de se mettre en danger - lui et les autres - ou d'être photographié par des paparazzis. «Je regarde en arrière et je me demande quel genre d’amie j’ai été. Mais je voulais l’aider. Il me faisait culpabiliser en menaçant d’y aller lui-même. Et je finissais par lui dire que je préférais me déplacer pour lui éviter d’être seul dans la rue, et de conduire dans son état. C’était très étrange, notre relation est devenue toxique, et je n’arrivais pas à lui dire non», continue-t-elle.

Des situations ubuesques

Matthew Perry se montrait généreux avec son intermédiaire. Très généreux même. Selon Kayti Edwards, l’acteur pouvait lui donner entre 3.000 et 4.000 dollars par jour (entre 2.500 et 3.300 euros) selon le rythme des commandes, qui pouvaient atteindre 3 par jour. «Il me disait toujours que l’argent n’était pas un problème. Matthew aurait pu prendre sa retraite il y a des années, et il serait toujours millionnaire. Il me disait : ‘J’ai de l’argent jusqu’à la fin de mes jours’. Mais je pense qu’il aimait aller travailler», explique Kayti Edwards.

Quand Matthew Perry a obtenu le premier rôle dans la série Mr. Sunshine, elle continuait de lui livrer sa drogue… sur le tournage de la série. «Je me souviens que j’allais aux studios de la Paramount et je disais à l’entrée que je venais voir Matthew. Je me rendais à sa caravane. Et je me demandais comment il pouvait travailler dans cet état. Parce qu’il n’était pas un drogué capable de fonctionner normalement, ça se voyait sur son visage, et personne autour de lui n’était dupe», raconte-t-elle. La série sera annulée au bout d’une saison. Et c’est à ce moment également que ses amis, et ses anciens collègues de Friends, ont commencé à prendre leur distance avec lui. Ce qui aura, finalement, comme effet de le pousser à se soigner.

«Son cercle proche ne voulait plus rien avoir à faire avec lui, ils l'ont exclu, mais surtout parce qu’ils ne voulaient plus le voir comme ça, c’était très dur. Ses amis organisaient des trucs sympas et des sorties ensemble, et il n’était jamais invité parce qu’ils se demandaient : ‘Dans quel état Matthew va venir ?’ C’était embarrassant. Parfois, je me demandais comment un être humain pouvait prendre autant de drogues et ne pas mourir. Il pouvait avaler 80 pilules de Vicodin (un puissant analgésique, ndlr) dans la journée, c’est une dose mortelle», poursuit-elle.

En mai 2011, Matthew Perry entame sa 3e cure de désintoxication, après celles de 1997 et 2001. Entre ses différents séjours, Kayti Edwards avait remarqué que le comédien avait tendance à rechuter de la même manière. «On avait des signes avant-coureurs, où il faisait une blague en disant : ‘Et si nous prenions de la cocaïne ? Non, je plaisante’. Et je me disais qu’il était en train d’y penser», explique-t-elle.

L’addiction de Matthew Perry l’a également mise dans des situations ubuesques, comme cette fois où le comédien, sous l'emprise de la drogue, s’est collé les mains à ses jambes avec de la superglue. «Il était bloqué sur le canapé avec les mains collés à ses jambes. Et me voilà en train de mettre du dissolvant pour les ongles afin de le libérer. Et j’ai dit : ‘Mais que fait son assistante ?' On m'a répondu. 'Elle appelle un centre de désintoxication’. Et je me suis dit que c’était certainement la meilleure chose à faire», raconte Kayti Edwards. Il y a aussi cette fois où l’acteur a été retrouvé en train de nager dans la piscine de ses voisins.

Aujourd’hui, Matthew Perry semble avoir réussi à vaincre ses démons. Il est en couple avec la manager Molly Hurwitz, 29 ans, depuis 2018, et les deux amoureux viennent d’officialiser leurs fiançailles. «Par chance, j’ai rencontré la meilleure femme sur la surface de la planète», a déclaré le comédien de 51 ans au site américain People, au moment d’annoncer la bonne nouvelle.