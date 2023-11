Shannen Doherty annonce que son cancer s’est propagé

Shannen Doherty révèle que son cancer du sein de stade 4 s’est étendu à ses os, mais ne veut pas baisser les bras face à la maladie.

Une triste nouvelle. L’ex-star de la série «Beverly Hills 90210», qui se bat depuis 2015 contre un cancer du sein a révélé, dans les colonnes du magazine People que son cancer s’est étendu à ses os, après s’être déjà propagé au cerveau en janvier dernier. A l’époque, outre un traitement de radiothérapie, l’actrice avait dû subir une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur cérébrale. Un souvenir effroyable, «certainement l'une des choses les plus effrayantes que j'ai jamais vécues de toute ma vie», explique Shannen Doherty toujours combattive.

«Je n'ai pas peur de la mort (...) mais je ne veux pas mourir», a expliqué l’artiste qui fait la couverture du magazine People. Et elle ne compte pas baisser les bras face à la maladie qui la ronge depuis l’annonce de son cancer du sein, il y a près de dix ans.

Shannen Doherty veut aller de l'avant

«Je n’ai pas fini de vivre. Je n’en ai pas fini avec l’amour. Je n’ai pas fini de créer. Je n’ai pas fini d’espérer changer les choses pour le mieux», a insisté l’actrice de 52 ans. «Je ne suis tout simplement pas – je n'ai pas fini», poursuit-elle, bien décidée à faire évoluer les lignes sur la perception de la maladie.

«Les gens supposent simplement que cela signifie qu’on ne peut pas marcher, qu’on ne peut pas manger, qu’on ne peut pas travailler. Ils vous mettent au pâturage dès le plus jeune âge : "Vous avez fini, vous êtes à la retraite", mais nous ne le sommes pas», a-t-elle souligné. «Nous sommes dynamiques et nous avons une vision tellement différente de la vie. Nous sommes des gens qui veulent travailler, profiter de la vie et continuer à avancer», note Shannen Doherty, précisant par ailleurs que le traitement qu'elle suit actuellement est efficace la concernant.

Une leçon de courage et d'obstination.