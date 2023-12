Fallout : des monstres difformes et des paysages postapocalyptiques dans la première bande-annonce

Après avoir dévoilé les premières images plus tôt dans la semaine, Prime Video vient de publier la première bande-annonce de «Fallout» de la série adaptée du jeu vidéo créé en 1997. La diffusion est programmée pour le 12 avril prochain.

La promesse est grande. Quelques jours après la publication des premières images officielles de la série, Prime Video vient de dévoiler la bande-annonce de «Fallout» dans laquelle les fans peuvent apercevoir les monstres terrifiants qui arpentent les terres dévastées d’un monde postapocalyptique.

«La série se déroule dans le futur, dans une ville de Los Angeles postapocalyptique. Les citoyens sont contraints de vivre dans des bunkers sousterrains afin de se protéger des radiations, des mutants, et des malfrats après la catastrophe nucléaire. L’histoire commence dans l’abri 33, celui qui est si important dans les jeux vidéo», a précisé la présentation officielle.

Pilotée par Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner, et produite par Jonathan Nolan (qui réalise les trois premiers épisodes) et Lisa Joy, «Fallout» voit Ella Purnell («Yellowjackets») incarner Lucy, habitante d’un abri qui va être contrainte d’aller de chercher de l’aide à l’extérieur.

Kyle MacLachlan («Twin Peaks») sera Hank, son père, qui est le superviseur de leur abri. Aaron Moten incarnera Maximus, un jeune soldat membre de la Confrérie d’Acier dans la mission est de faire respecter la loi et l’ordre dans les régions dévastées. Walton Goggins interprètera le Goule, un survivant défiguré pragmatique et sans pitié qui sème la terreur sur les terres dévastées.

La bande-annonce donne à voir de nombreux détails intrigants, comme un massacre entre les habitants d’un abri, des cafards géants, un grizzli difforme, un monstre étrange avec des centaines de doigts dans la bouche, ou encore ce qui semble être le flashback de l’attaque nucléaire qui a conduit à cette tragédie pour l’humanité tout entière.

Dans le jeu vidéo, les joueurs prennent le contrôle d’un survivant sortant d’un abri contraint de sortir pour aider les autres habitants, et qui se retrouve confronter à des monstres, des malfrats défigurés par les radiations, parmi d’autres dangers qui semblent fidèlement retranscrits dans la série.