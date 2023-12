The Marvels : le film vient de battre un record de médiocrité dans l'histoire du MCU

Un mois après son lancement au cinéma, «The Marvels» est en passe de devenir le film le moins rentable de l’histoire du MCU, le Marvel Cinematic Universe. Il est également le seul à ne pas dépasser les 100 millions de dollars de recette aux États-Unis.

Le rebond n’a pas eu lieu. Après un démarrage catastrophique lors de sa sortie en salle il y a un mois, «The Marvels» n’a jamais réussi à redresser la barre au box-office, au point de devenir le film Marvel le moins rentable de l’histoire du MCU (Marvel Cinematic Universe), rapporte le site américain Variety. Pis encore, il affiche pour le moment une recette estimée à 80 millions de dollars (un peu moins de 74 millions d’euros) sur le marché américain, ce qui en ferait le premier à ne pas dépasser la barre des 100 millions de dollars. «The Marvels» ne fait guère mieux sur le marché international où il a amassé 197 millions de dollars.

Les studios Disney semblent avoir perdu tout espoir de voir le film reprendre des couleurs, annonçant qu’ils ne communiqueraient plus sur les recettes du film à l’avenir. «The Marvels» devrait officiellement détrôner le film «L’Incroyable Hulk», sorti en 2008, comme le moins rentable de l’histoire du MCU. La déception est colossale du côté de Marvel qui, encore aujourd’hui, représente la franchise qui a rencontré le plus de succès commerciaux, avec des profits estimés à près de 30 milliards de dollars à travers 33 films.

crainte d'une lassitude chez les fans

En février dernier, «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» avait déçu en ne générant «que» 214 millions de dollars sur le sol américain, et 476 millions à l’international. Et ce malgré des critiques bien plus acerbes sur la qualité générale du film que «The Marvels». La crainte chez Disney est de voir les fans du MCU montrer des signes de lassitude vis-à-vis des multiples fictions Marvel accessibles au cinéma et en streaming.

En 2024, la sortie de plusieurs films du MCU – «Captain America : A Brave New World», «Thunderbolts» ou «Blade» – ont vu leur date de sortie être repoussée. En raison des retards accumulés lors de la grève à Hollywood certes, mais aussi dans un souci de ralentir le rythme. «Deadpool 3» est désormais le seul film Marvel attendu en 2024. Et il y a fort à parier que le personnage incarné par Ryan Reynolds sera en mesure de redonner des couleurs à la franchise.