The White Lotus, saison 3 : une comédienne fait des révélations alléchantes sur le scénario

Dans un entretien accordé au site américain Vanity Fair, la comédienne Natasha Rothwell s’est montrée très enthousiaste à propos de la saison 3 de «The White Lotus» dont elle est, à l’heure actuelle, l’unique actrice confirmée.

Des mots, une promesse. La saison 3 de «The White Lotus» est attendue sur MAX dans le courant de l’année 2025, avec un tournage prévu pour débuter en 2024 en Thaïlande. Actuellement en pleine promotion du film «Wonka», la comédienne Natasha Rothwell – qui est la seule actrice/acteur au générique pour le moment – a profité d’une interview avec le site américain Vanity Fair pour évoquer le scénario qu’elle a eu le privilège de découvrir. Sans rien dévoiler de l’intrigue, elle confirme que le génie de Mike White, le créateur de la série, sera encore à l’œuvre dans ce troisième chapitre.

«J’ai eu des gloussements bruyants à cinq reprises au moins, et c’était juste moi en train de lire les scripts. Ils sont la preuve du talent et de la capacité de Mike White de raconter les histoires les plus intelligentes et intéressantes. Je veux dire, tout ce qu’il fait est une leçon pour moi en tant que comédienne et artiste. Et en tant que scénariste moi-même, il emmène les gens en voyage. Tout le monde doit se tenir prêt, parce que ça va être incroyable !», explique-t-elle.

Présente au générique de la saison 1 de «The White Lotus» dans le rôle de Belinda, Natasha Rothwell en a profité pour saluer les qualités d’écoute de Mike White à propos de son personnage, et la manière dont il lui permettait de se l’approprier. «Ce que j’aime le plus en travaillant avec lui, c’est qu’il comprend que le point de vue de Belinda n’est pas en sa possession – et donc, il est très intéressée par mon avis sur le personnage, et souhaite vraiment donner la version la plus authentique possible. J’ai juste de la chance d’avoir un réalisateur comme lui qui comprend la valeur que je peux apporter au rôle», ajoute-t-elle.