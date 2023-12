Ciné+ : l’opération Marathon du rire de retour en janvier avec plus de cinquante films

2024 commencera sous le signe de la bonne humeur sur les chaînes du bouquet Ciné+, avec un Marathon du Rire riche d'une cinquantaine de comédies d'hier et d'aujourd'hui.

Comment mieux commencer l'année ? Ciné+ a concocté la programmation idéale pour se détendre tout au long du mois de janvier, avec notamment une séléction de plus de cinquante comédies telles que «Ducobu Président !» (le 28 sur Ciné+Famiz), «Le nouveau jouet» (le 24 sur Ciné+Premier), «La traversée» (le 26 sur Ciné+émotion), «Permis de construire» (le 5 sur Ciné+émotion), ou encore «Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques» (les 9 et 17 sur Ciné+Premier)… L'offre est pléthorique, dès lors impossible de ne pas faire fonctionner ses zygomatiques.

Parmi les autres nombreuses propositions de ce Marathon du Rire 2024, on ne manquera pas non plus «Irréductible» (le 5 sur Ciné+Premier), «Jack Mimoun et les secrets de Val Verde» (le 17 sur Ciné+ Premier), ou encore «Fraté» (le 19 sur Ciné+émotion).

Tous ces films et bien d’autres sont à retrouver sur les chaînes du bouquet Ciné+, mais aussi à toute heure sur MyCanal, où d’autres réjouissances attendent les fans d’humour avec notamment «énorme» avec Jonathan Cohen et Marina Fois, «Comme une image» avec Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, ou encore «Going Brazil» avec Alison Wheeler.

On note également sur les tablettes le documentaire inédit «Rire (enfin) au féminin», le 17 à 19h55, dans lequel des réalisatrices et des actrices – dont Audrey Dana, Laure Calamy, Corinne Masiero et Camille Cottin - font le bilan sur les avancées, les défis et les opportunités que les comédies françaises contemporaines offrent aux femmes.

D'autres rendez-vous à ne pas manquer

En dehors de l’opération Marathon du Rire, les chaînes Ciné+ proposeront de nombreux rendez-vous immanquables, comme le week-end «Mission impossible», les 6 et 7, et une soirée Robert Östlund avec, le 3 sur Ciné+Premier, trois films du réalisateur récompensé deux fois d'une Palme d'or pour «The Square» et «Sans filtre».

Autre thématique alléchante, la «100% Robots» du 5/01 au 2/02, avec notamment six volets de la saga «Transformers» sur Ciné+Frisson.

Et de frissons il en sera question avec la spéciale 100% Friedkin, le 15, avec «L’exorciste», «Bug» et le documentaire «L’exorciste selon William Friedkin». D’autres tremblements irrépressibles sont à prévoir avec la programmation «100% nature hostile», du 21 au 25, avec six longs-métrages dont «Les fils de l’homme» de Afonso Cuaron, et «After Earth» de M. Night Shyamalan.

De quoi se remettre de nos frayeurs, on note, entre autres, une soirée Julia Roberts le 8, sur Ciné+émotion, avec le classique de Steven Soderbergh «Erin Brokovitch» et «Blanche Neige», et une soirée Ryan Gosling le 9, toujours sur Ciné+émotion, avec quatre films dont «Crazy Stupid Love».