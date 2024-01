Slow Horses : la série avec Gary Oldman aura une saison 5

Adaptation des romans d’espionnage de Mick Herron, la série «Slow Horses» vient d’être prolongée pour une saison 5 par Apple TV+. Cette série avec Gary Oldman s’est imposée comme une des meilleures fictions de la plate-forme de streaming.

Une juste récompense. Les fans de «Slow Horses» se réjouiront d’apprendre son prolongement pour une saison 5. Adaptée des romans d’espionnage de Mick Herron par Will Smith (homonyme du «Prince de Bel-Air»), cette série voit Gary Oldman incarner Jackson Lamb, un agent des renseignements britanniques alcoolique et irascible placé à la tête d’un département baptisé «l’Étable», un service où se retrouvent des espions mis au placard après des erreurs plus ou moins graves, commises au cours de leur carrière au MI5. Les employés sont baptisés les «slow horses», ce qui signifie les veaux, ou les tocards, en français.

«Tout le monde s’inquiètent quand le génie de l’informatique Roddy Ho se présente avec une petite amie hyper glamour. Mais quand une série d’événements étranges s’enchaînent en ville, c’est le service des tocards qui va parvenir à démontrer comment ils sont connectés les uns aux autres», précise le synopsis officiel de ce cinquième chapitre, qui sera l’adaptation du cinquième livre de la saga littéraire de Mick Herron, «London Rules».

Après le final à couper le souffle de la saison 3 diffusé le 27 décembre dernier, et alors que la quatrième est actuellement en production, Apple TV+ a décidé de donner une suite à cette série qui s’est imposée comme une des meilleures fictions de la plate-forme de streaming. En plus de Gary Oldman, les téléspectateurs retrouvent Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, ou encore Christopher Chung dans les rôles principaux.