Mr Bean : la série animée prolongée pour une saison 4

Adaptation de la sitcom humoristique centré sur le personnage créé par Rowan Atkinson en 1990, la série animée «Mr Bean», lancée en 2002, vient d’obtenir une saison 4 consistant en 52 épisodes inédits d’une durée de 11 minutes. Elle sera diffusée sur MAX en Europe.

L’humour «british» a encore des belles années devant lui. La société Tiger Aspect Kids & Family du groupe Banijay vient de commander une saison 4 de la série animée «Mr. Bean». Pas moins de 52 épisodes de 11 minutes composeront ce quatrième chapitre, avec une diffusion prévue dans le courant de l’année 2025 sur la plate-forme de streaming MAX.

La série suit l’histoire de Mr. Bean et de son ours en peluche, Teddy, au gré de leurs aventures où s’enchaînent les quiproquos et les situations cocasses. Lancée en 2002, adaptée du personnage créé par Rowan Atkinson en 1990, «Mr Bean» a rencontré un succès international avec des millions de fans abonnés aux réseaux sociaux de la série officielle.

«J’ai toujours adoré cette itération du personnage et la liberté particulière qu’offre l’animation. Nous pouvons le faire voyager dans l’espace, ou dans les confins d’une mine, sans que j’en souffre les conséquences. Le processus créatif de l’animation est toujours fascinant et je suis impatient de participer à cette nouvelle saison», a confié le comédien britannique, qui assure le doublage du personnage.