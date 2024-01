«Monarch : Legacy of Monsters» : que faut-il retenir de la conclusion et de la présence de Kong ? (SPOILERS)

La saison 1 de «Monarch : Legacy of Monsters» s’est conclue avec la découverte d’Axis Mundi, un «monde entre les mondes» situé en dehors de l’espace-temps, et la confirmation de la présence de Kong dans un éventuel deuxième chapitre.

Une vraie réussite. La première saison de «Monarch : Legacy of Monsters» a touché à sa fin, vendredi dernier, avec un ultime épisode riche en rebondissements et en révélations. La série a notamment permis de révéler l’existence d’Axis Mundi, un monde à ne pas confondre avec la «Terre Creuse» dévoilée en 2021 dans «Godzilla v. Kong». C’est par l’intermédiaire du personnage de Keiko Randa que cette distinction a été réalisée.

Selon différentes cultures à travers le monde, l’Axis Mundi – ou axe cosmique – est le point de connexion entre le Ciel et la Terre. Dans la série, Keiko y fait référence comme étant un «monde entre les mondes», c’est-à-dire un pont entre la Terre et le monde des Titans, la Terre Creuse. Cela permet de mieux comprendre pourquoi les équipes d’Apex utilisent des vaisseaux spatiaux pour suivre Kong lors de son passage d’un monde à l’autre dans «Godzilla v. Kong». Et pourquoi Keiko, puis Lee Shaw, et enfin Cate et May, n’ont pas eu besoin d’un équipement particulier pour rejoindre Axis Mundi.

Keiko Randa, comme Lee Shaw avant elle, a également découvert que le temps ne s’écoulait pas de la même manière à cet endroit précis. Elle qui pensait se trouver sur place depuis 57 jours selon son estimation, a réalisé que plusieurs décennies s'étaient écoulées. Et que son mari, Bill Randa, est décédé depuis longtemps. Elle découvre également que son fils, Hiroshi, a eu des enfants : Cate qui se trouve à ses côtés, et Kentaro, qu’elle rencontre au moment où elle, Cate et May parviennent à revenir sur Terre. Deux ans se sont alors écoulés depuis leur chute dans le passage menant à Axis Mundi.

Kong dans la saison 2 ?

Les dernières minutes de la saison 1 révèlent que l’opération de sauvetage n’aurait pas été possible si Kentaro et Tim, ancien employé de Monarch, ne s’étaient pas alliés avec Apex Cybernetics. Le complexe où la capsule effectue son retour sur Terre est situé sur… Skull Island. Où Kong fait une apparition, laissant entendre qu’il pourrait être présent dans une éventuelle saison 2. Celle-ci pourrait notamment dévoiler comment Monarch va hériter de la gestion de ce même complexe, plusieurs années plus tard, dans «Godzilla v. Kong».

Il y a également de nombreux détails à éclaircir, dont l’articulation exacte de l’Axis Mundi entre la Terre et le monde des Titans, et la manière (et la raison ?) dont ces derniers passent au travers afin de rejoindre la surface terrestre. Dans la série, Godzilla utilise ce «couloir» entre les deux mondes au moment où Lee Shaw et son équipe tentent de prendre la fuite. Ce qui signifie qu’il connaît parfaitement le chemin à emprunter pour naviguer d’un monde à l’autre.

Dans un entretien avec le site américain Collider en décembre dernier, le showrunner Chris Black avait précisé que, si Apple n’avait toujours pas annoncé la production d’une saison 2, les auteurs étaient au travail pour imaginer la suite. «Nous ne pouvons pas officiellement avancer avant qu’Apple ne nous donne le feu vert, mais à l’heure actuelle, oui, nos cerveaux sont en ébullition», avait-il déclaré.