Alien : Noah Hawley espère pouvoir donner «plusieurs saisons» à la série

En pleine promotion de la saison 5 de «Fargo», qui sera accessible à partir du 18 janvier sur CANAL+, Noah Hawley a donné quelques nouvelles de la série «Alien», dont le tournage doit reprendre très prochainement en Thaïlande. Et qui devrait, selon lui, s’étaler sur plusieurs saisons.

Tout commence par la fin. Dans un entretien accordé au site américain Collider à propos de la saison 5 de «Fargo», attendue en exclusivité sur CANAL+ à partir du 18 janvier, Noah Hawley en a profité pour parler de la série «Alien», dont le tournage doit reprendre très prochainement en Thaïlande, après l’interruption de la production en raison du mouvement de grève de plusieurs mois à Hollywood. Il révèle ainsi être en parfait accord avec la chaîne américaine FX, sur le fait de donner à cette série plusieurs saisons, plutôt que de proposer une série limitée.

Pour Noah Hawley, une histoire n’a de sens que si elle possède un début et une fin dès le départ. «Je pense que les fins sont ce qui donne du sens à l’histoire. Donc on ne devrait pas commencer une histoire sans avoir une idée d’où elle va, afin de pouvoir y insérer du sens», explique-t-il. «Je savais qu’ils (FX, ndlr) avaient le désir d’une série récurrente, et non limitée, et j’avais cette idée qui me plaisait, et dont je voyais la progression d’une année à l’autre. C’est comme ça qu’on s’est retrouvé à ne pas leur présenter une bible ou de présenter le scénario dans les détails, mais en disant : ‘Vue d’ensemble : voici le premier mouvement, voici le deuxième mouvement, et c’est vers cet objectif que nous souhaitons nous diriger’», ajoute-t-il.

Un projet grisant

Noah Hawley a confié être excité à l’idée de se retrouver derrière la caméra pour ce projet ambitieux qui lui tient particulièrement à cœur. «C’est excitant de retourner derrière la caméra une nouvelle fois, surtout pour ce projet, et de faire quelque chose qui est bien plus grand et dans le genre de la science-fiction, de pouvoir jouer avec les éléments d’Alien que nous connaissons tous. C’est très grisant», lance-t-il.

Il faudra toutefois se montrer patient avant de découvrir la série «Alien» qui ne devrait pas être diffusée avant 2025. Les téléspectateurs y retrouveront Timothy Olyphant, Essie Davis, Alex Lawther ou encore Sydney Chandler dans les rôles principaux. Pour rappel, avant de découvrir la série, les fans de la saga «Alien» ont rendez-vous le 14 août prochain en France avec «Alien : Romulus», un nouveau film réalisé par Fede Alvarez avec l’actrice Cailee Spaeny en tête d’affiche.