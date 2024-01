The White Lotus : Patrick Schwarzenegger rejoint le casting de la saison 3

Une nouvelle salve de comédiens vient de rejoindre le casting de la saison 3 de «The White Lotus», dont Patrick Schwarzenegger, le fils aîné du célèbre acteur Arnold Schwarzenegger. Le lancement de la série est attendu dans le courant de l’année 2025.

Une pluie de stars. Le casting de la saison 3 de «The White Lotus» ne cesse de s’étoffer. Le site américain Variety vient de révéler la présence de cinq nouveaux acteurs au générique de la série attendue dans le courant de l’année 2025 sur la plate-forme de streaming MAX : Patrick Schwarzenegger (Gen V), le fils aîné d’Arnold Schwarzenegger et de la journaliste Maria Shriver, Walton Goggins (Justified), Sarah Catherine Hook (Impeachment : American Crime Story), Aimee Lou Wood (Sex Education), et Sam Nivola (Maestro).

Leurs noms viennent s’ajouter à une liste qui compte déjà ceux de Michelle Monaghan, Carrie Coon, Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Parker Posey, Tayme Thapthimthong, Miloš Biković, Christian Friedel, Morgana O’Reilly, Lek Patravadi, ou encore Shalini Peiris. La saison 3 de «The White Lotus», qui se déroulera dans un hôtel situé en Thaïlande, verra également Natasha Rothwell reprendre le personnage de Belinda aperçu dans la saison 1.

En novembre dernier, Mike White s’était montré particulièrement enthousiaste à propos de ce troisième chapitre qualifié de «gigantesque». «La saison 3 sera plus longue, plus grande, plus folle. Je ne sais pas ce que les gens penseront, mais je suis très excité, et d’après mon propre baromètre, c’est une bonne chose… Je suis très excité à propos de son contenu», avait-il ajouté.