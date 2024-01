L'acteur Tom Hollander révèle avoir reçu par erreur le cachet de Marvel à sept chiffres destiné à Tom Holland

L’acteur Tom Hollander a fait une incroyable révélation sur le plateau du Late Night Show. Il a confié avoir reçu, par erreur, le montant d’un énorme cachet de Marvel destiné à Tom Holland. Les deux artistes partageaient à l’époque la même agence artistique.

Être quasi homonyme avec une superstar peut conduire à certaines surprises de taille. C’est ce qu’a confié l’acteur britannique Tom Hollander (Pirate des Caraïbes, Orgueil et Préjugés), récemment invité sur le plateau du Late Night show.

Le comédien de 56 ans, dernièrement à l’affiche de la saison 2 de «The White Lotus», est en effet revenu sur la difficulté de porter presque le même nom que son homologue Tom Holland, 27 ans, incontournable pour son rôle de Spider-Man. L’occasion de révéler, avec humour, avoir un jour été confondu avec la star Marvel par le service de comptabilité de l’agence artistique, qu’ils avaient en commun à l’époque.

«Les gens du service comptable de mon agence se sont trompés. Nous étions dans la même agence. Brièvement. Et ce fut un moment terrible», a ainsi expliqué Tom Hollander, avant de confier avoir reçu un e-mail qui ne lui était pas du tout destiné. «J’étais aller voir un ami au théâtre en Angleterre, payé 350 € la semaine, je me suis assis avec suffisance dans le public après avoir fait une fiction de la BBC pour 30.000 $ (27.500 €, ndlr)», a-t-il ironisé, avant de poursuivre : «l'entracte est arrivé et j'ai vérifié mes e-mails. J’en avais reçu un de l'agence disant : "Bulletin de versement pour le premier bonus au box-office pour The Avengers"», raconte alors le comédien.

Une somme astronomique

Bien que ne figurant pas au casting, il a quand même ouvert ce courriel, découvrant alors le montant destiné à son quasi homonyme Tom Holland.

«C'était une somme d'argent incroyable. Ce n'était pas son salaire. C'était son premier bonus au box-office. Pas tout le bonus du box-office, le premier. Et c’était plus d’argent que je n’en avais jamais vu», raconte-t-il.

Tom Hollander learned the hard way that he wasn’t earning Tom Holland money. pic.twitter.com/6JkgZi9YYN — Late Night with Seth Meyers (@LateNightSeth) January 24, 2024

«C’était une somme à sept chiffres», précise enfin l'acteur, partageant sa surprise. Avant de conclure avec autodérision que «le sentiment de suffisance que j’avais eu quelques instants auparavant, a alors disparu immédiatement».