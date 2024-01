Luke Perry : l'acteur de «Beverly Hills 90210» a entretenu une romance secrète avec Madonna, selon Tori Spelling

Luke Perry, star de la série culte des années 1990 «Beverly Hills 90210», a eu une idylle avec Madonna, a assuré sa co-star de l'époque Tori Spelling. Une relation gardée secrète.

Un secret bien gardé. Luke Perry, acteur phare de la série culte «Beverly Hills 90210», a secrètement entretenu une romance avec la star planétaire Madonna, a récemment assuré l’actrice Tori Spelling. Une révélation faite dans le dernier épisode du podcast 90210 MG, que Tori Spelling anime avec Jennie Garth, elle aussi à l'affiche de ce programme emblématique des années 1990. Une nouvelle qui a d'ailleurs pris de court Jennie Garth. «Attends, quoi, Luke a été avec Madonna ?», peut-on l'entendre dire.

Ce à quoi Tori Spelling répond sans hésiter : «Je n'oublierai jamais qu'il m'a tirée dans sa loge et me l'a dit», sans préciser quand avait eu lieu cette idylle, laissant toutefois entendre que cette romance s'est déroulée dans les années 1990, période à laquelle Luke Perry et Tori Spelling tournaient pour les besoins de la série «Beverly Hills 90210».

Un message de Madonna sur le répondeur de Luke Perry

Tori Spelling s'est par ailleurs souvenue de ce qu'elle avait pensé à ce moment là de son co-équipier, décédé en 2019 à l'âge de 52 ans, des suites d'un AVC. «Je me suis dit : "Tu es la personne la plus cool du monde entier. Un, parce que tu es Luke Perry, et deux, parce que Madonna te veut".»

Pour preuve, elle a même expliqué à sa consœur Jennie Garth que l'acteur lui avait fait écouter un message laissé sur son répondeur par l'interprète de «Like a Virgin».

Plus officiel cette fois, Luke Perry a par ailleurs été marié entre 1993 à 2003 à l'actrice Rachel Minnie Sharp, avec qui il a eu deux enfants.

Pour mémoire, il a également formé à l'écran dans la série «Beverly Hills» un couple emblématique avec Shannen Doherty, une amie à la ville.