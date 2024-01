Nicki Minaj et Meghan Thee Stallion : Tout savoir sur la guerre entre les deux rappeuses

Une vive altercation entre les rappeuses Meghan Thee Stallion et Nicki Minaj a agité les réseaux sociaux ce week-end. Explications.

La guerre est déclarée. Les réseaux sociaux ont été le théâtre d'un affrontement entre les artistes Nicki Minaj et Meghan Thee Stallion où tous les coups sont permis. Et aucune trêve ne semble en vue actuellement.

Tout a commencé par la sortie du dernier single de Meghan Thee Stallion, intitulé «Hiss», ce vendredi 26 janvier. Dans cette chanson, elle semble s'en prendre à Kenneth Petty, le mari de Nicki Minaj, un délinquant sexuel enregistré pour tentative de viol en 1994, en faisant allusion à la «loi de Megan», qui oblige les autorités américaines à mettre à disposition du public toutes informations concernant les délinquants sexuels enregistrés. À noter que le frère de cette dernière purge également une peine de 25 ans de prison pour viol sur mineur.

Nicki Minaj a réagi le jour même à travers une vidéo diffusée en direct sur Instagram. À plusieurs reprises, elle a diffusé un extrait d'une chanson inédite, mentionnant le rappeur Tory Lanez, condamné à dix ans de prison en 2023 pour avoir tiré sur Meghan Thee Stallion. La rappeuse a également mentionné les trois Grammy Awards remportés par cette dernière en déclarant : «Pas trois Grammys et je n'arrive pas à rapper en rythme».

After the 1st one drop, if dat pussy ass hoe so much as BREATHE wrong ima empty da clip. If that pussy ass hoe deny 1THING I say, I’m posting every fkn receipt known to man. 5. Yes you heard me! Did 5 extra songs. we’ve been waiting on u HO. Play #PinkFriday2 NON STOP barbz. LuvU

