Qui est Tory Lanez, le rappeur qui a tiré sur Megan Thee Stallion ?

Le rappeur Tory Lanez a été condamné à dix ans de prison par un tribunal de Los Angeles pour avoir ouvert le feu sur Megan Thee Stallion, lors d’une dispute en 2020. Mais qui est l’ex petit-ami de la chanteuse américaine ?

Jugé coupable en décembre d'agression avec une arme semi-automatique, port d'une arme non déclarée et négligence, Tory Lanez a été condamné ce mardi à dix ans de prison pour avoir tiré sur les pieds de son ex-compagne Megan Thee Stallion, en juillet 2020.

De son vrai nom Daystar Peterson, Tory Lanez est un rappeur et producteur de musique canadien. L’artiste de 31 ans s’est fait connaître du grand public en 2016, avec la sortie de son premier album, intitulé «I Told You».

un succès rapide

Très vite, le rappeur a gagné en popularité grâce au succès de ses deux morceaux «Say It» et «Luv», extraits de cet opus. Après quoi, il a signé trois autres albums et a collaboré avec plusieurs rappeurs, dont ASAP Ferg, avec qui il a partagé le «Level Up Tour».

Inspiré par des artistes comme Brandy ou R.Kelly, Tory Lanez a également assuré la première partie des concerts de Drake, en 2019, lors de sa tournée européenne «The Assassination Vacation Tour».

une enfance difficile

Né le 27 juillet 1992 à Brampton, dans la banlieue de Toronto, l’ex petit-ami de Megan Thee Stallion a connu une enfance difficile marquée notamment par le décès de sa mère. A la suite de ce drame, il a beaucoup voyagé aux États-Unis avec son père, avant de s’installer à Atlanta, en Géorgie, où il a hérité de son surnom «Lanez».

C’est un ami à lui qui l’a surnommé ainsi car à l’époque l’adolescent passait son temps à errer dans les rues («lanes» en anglais). Alors âgé de 15 ans, il s’est retrouvé livré à lui-même pendant plusieurs années avant de trouver refuge chez des jeunes de son âge, et dans le hip-hop.