Severance, saison 2 : Apple TV+ annonce officiellement la reprise du tournage

Apple TV+ vient officiellement d’annoncer la reprise du tournage de la saison 2 de «Severance» dont la production a été fortement ralentie par les mouvements de grève à Hollywood. Mais aussi par de nombreuses disputes en coulisses.

Enfin. Après de nombreux reports en raison des mouvements de grève à Hollywood, et les multiples problèmes en coulisses opposant les scénaristes, Apple TV+ vient d’annoncer officiellement la reprise du tournage de la saison 2 de «Severance» sur les réseaux sociaux. Une bonne nouvelle partagée par Ben Stiller, producteur et réalisateur de la série.

Lancée en février 2022 sur Apple TV+, «Severance» raconte l’histoire de Mark, un homme anéanti psychologiquement après le décès de sa compagne dans un accident de la circulation. Incapable de poursuivre son métier de professeur d’histoire, il rejoint Lumon Industries, une société controversée où les salariés acceptent l’implant d’une puce dans leur cerveau afin de dissocier leur vie professionnelle et personnelle. Ainsi, le salarié ne connaît rien de son existence en dehors des murs de l’entreprise. Et vice versa.

Une production contrariée

La série, portée par son succès inattendu, avait été renouvelée pour une saison 2 dès le mois d’avril 2022. De quoi réjouir les fans impatients de découvrir la suite de l’histoire après l’insoutenable cliffhanger en conclusion du premier chapitre.

Un an plus tard, des disputes entre le créateur de «Severance», Dan Erickson, et le scénariste en chef, Mark Friedman, semblaient contrarier en profondeur la production. Au point que Beau Willimon, l'un des auteurs les plus réputés à Hollywood, ne soit appelé en renfort. En mai 2023, la grève des scénaristes mettait définitivement la production de la saison 2 à l’arrêt.

À noter que le casting de «Severance», qui peut déjà compter sur les présences d’Adam Scott, de Patricia Arquette, John Turturo, Britt Lower, Christopher Walken, ou encore Zach Cherry, sera rejoint par de nouvelles recrues dans la saison 2 : Alia Shawkat, Gwendoline Christie («Game of Thrones», «Star Wars»), et Merritt Wever.