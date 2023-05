Severance, saison 2 : le tournage plombé par les disputes et l'ambiance chaotique en coulisses

Selon le site américain Puck, l’ambiance dans les coulisses du tournage de la saison 2 de «Severance» serait particulièrement tendue. Ce qui pourrait repousser la date de lancement de la série sur Apple TV+.

L’enfer de la vie de bureau. Acclamée par la critique, encensée par ses fans, «Severance» s’était imposée comme l'une des belles surprises de l’année 2022. Et une des séries les plus attendues de 2023. Il semblerait toutefois que la production de la saison 2 se révèle plus chaotique que prévu, au point que la date de lancement – qui n’a toujours pas été dévoilée par Apple TV+ – pourrait être «repoussée de manière significative».

Selon un article du journaliste Matthew Belloni publié sur le site Puck, les coulisses du tournage de la saison 2 de «Severance» sont devenus un enfer en raison de «problèmes coûteux, des scripts mis au rebut, et des showrunners qui refusent de se parler». La série créée par Dan Erickson, qui avait peu d’expérience dans le métier avant d’obtenir le feu vert de la part d’Apple TV+, s’était vue assigner l’auteur expérimenté Mark Friedman pour piloter la première saison. Sauf que les deux hommes n’ont jamais réussi à s’entendre. Mark Friedman devait quitter le navire à la fin du premier chapitre, mais Ben Stiller, le réalisateur et producteur de la série, n’a jamais réussi à lui trouver un remplaçant crédible, et a finalement décidé de faire revenir Friedman. Pour un résultat désastreux.

Une saison 2 pourtant prometteuse

«Cela n’a pas fonctionné, les scripts posaient problème, et Apple – déçue et embarrassée de s’être trompée, mais qui continue de voir en ‘Severance’ un succès et un aimant à récompenses – a commencé à parler de saison 3 et 4», précise Matthew Belloni. Aussi, Ben Stiller s’est finalement décidé à faire appel au scénariste réputé Beau Willimon (House of Cards, Andor) pour travailler sur la troisième saison. Et ce dernier se serait dès lors retrouvé impliqué dans l’écriture de la dernière moitié de la saison 2.

Ce recrutement a toutefois un prix, très élevé – Willimon étant considéré comme un des meilleurs scénaristes dans le milieu – et cela n’a fait que gonfler le budget de la série, qui aurait atteint la barre des 20 millions de dollars par épisode (18,35 millions d’euros). Si l'on en croit les propos de Patricia Arquette dans son interview accordée à Entertainment Tonight en janvier dernier, toutes ces péripéties pourraient valoir le détour. La comédienne a prévenu les fans qu’ils devraient être «effrayés, très effrayés» par ce que leur réserve la saison 2, dont le tournage a commencé en octobre dernier. Elle verra Alia Shawkat, Gwendoline Christie (Game of Thrones, Star Wars), et Merritt Wever rejoindre le casting.