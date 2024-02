CINE+ : droits des femmes, Tarantino, Paul Newman… Les rendez-vous à ne pas manquer en mars

Journée des droits des femmes, spéciale Tarantino, cycle Paul Newman... Voici les rendez-vous à ne pas manquer en mars sur les chaînes du bouquet CINE+.

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes (le 8 mars), Ciné+émotion célèbrera les femmes «puissantes et libres» tout au long du mois avec des films tels que «Simone, le voyage du temps» (le 5), «Erin Brockovich – seule contre tous», (le 8), «Annie Colère» (le 23) ou encore «Respect», le biopic hommage à l'immense Aretha Franklin (le 26).

Ciné+émotion mettra aussi à l’honneur une des actrices les plus courtisées de sa génération, Keira Knightley, avec une spéciale le 16 et les films «Reviens-moi», «The Dutchess», «Anna Karenine» et «Orgueil et Préjugés». Les fans de l‘actrice pourront d’ailleurs prolonger sur MyCANAL (où tous les films du bouquet Ciné+ sont également disponibles) avec «The Jacket» et bien sûr «Love Actually».

Autre actrice à l’honneur, Nicole Kidman sera la reine de la soirée du 22 sur Ciné+ Club avec «Calme Blanc», le doc. inédit «Nicole Kidman les yeux grands ouverts», et son duo au sommet avec son ex mari Tom Cruise sous la caméra de Kubrick, «Eyes Wide Shut».

Autre temps fort sur les chaînes du bouquet CINE+ en mars, la spéciale Tarantino sur Ciné+ frissons, avec au programme «Kill Bill» volumes 1 et 2 (le 5), «Boulevard de la Mort» (le 12) ou encore «Les Huit salopards» (le 19).

Les inconditionnels du cinéaste ne manqueront pas non plus le documentaire inédit «Génération Tarantino», qui fait le bilan avant son 10e (et ultime, jure-t-il) long-métrage.

L'icône Paul Newman

Toujours sur Ciné+ frissons, les amateurs de films sanglants auront rendez-vous avec la spéciale «100% serial killers» et les classiques de genre : «American Psycho» (le 6), «Seven» (le 13), «Le Dahlia noir» (le 20) et «Zodiac» (le 27).

Dans un tout autre registre, les amoureux du 7e Art se régaleront sur Ciné+ Club avec des films d’exception en première exclusivité, dont «Les herbes sèches», et «Kasaba», de Nuri Bilge Ceylan (le 13).

A noter que d’autres longs-métrages du metteur en scène turc sont également disponibles sur MyCANAL : «Uzak» (Grand Prix à Cannes en 2003), «Il était une fois en Anatolie» (Grand Prix en 2011), «Winter Sleep» (Palme d'Or 2014), et «Le Poirier sauvage».

Sur Ciné+ Classic, c’est un autre monument du cinéma qui sera célébré en la personne de Paul Newman, avec «Luke la main froide» et le doc. «Paul Newman l’intranquille» (le 7), «Le clan des irréductibles» (le 14), «Juge et Hors-la-Loi» (le 21), et «Les Indésirables» (le 28).

Les petits cinéphiles ne seront pas oubliés avec les «Dimanches Morningz», à savoir une séance ciné d’animation à 8h30 tous les dimanches matins sur Ciné+ Famiz, qui leur proposeront en mars : «Samouraï Academy» (le 3), «Le château solitaire dans le miroir» (le 10), «Maurice le chat fabuleux» (le 17), «Le royaume des étoiles» (le 24) et «Le Chat du Rabbin» (le 31).

Leurs parents auront quant à eux notamment rendez-vous avec des films récents tous les mercredis à 20h50 sur Ciné+Premier dont «Coup de théâtre» (le 6), «Reste un peu» (le 13), «Couleurs de l’incendie» (le 20), et l'émouvante comédie «Une belle course», avec Line Renaud (le 27).