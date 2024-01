Oscars : origine du nom, record de statuettes remportées, plus grosse bourde... Toutes les anecdotes à connaître sur la cérémonie

Considérée comme l’une des plus prestigieuses récompenses de l’industrie américaine du divertissement, les Oscars sont aussi les plus anciennes récompenses dans le domaine des médias et du spectacle. Voici 17 informations et anecdotes amusantes pour être incollable sur l’événement.

Le plus grand nombre d'Oscars de tous les temps

Walt Disney détient le record du nombre de statuettes remportées. Il a été nommé pour 59 prix et en a remporté vingt-deux. Il a également reçu quatre Oscars d'honneur.

Record de nominations pour un réalisateur

Avec sa nomination pour «Killers of the Flower Moon», Martin Scorsese est désormais le réalisateur vivant le plus nommé. Il compte aujourd'hui dix nominations pour le meilleur réalisateur, dépassant ainsi Steven Spielberg, qui en compte neuf.

Record de nominations pour un film

Trois films ont reçu 14 nominations : «All About Eve» (1950), «Titanic» (1997) et «La La Land» (2016).

Acteur ou actrice avec le plus de nominations

Meryl Streep a été nommée 21 fois. Elle a remporté deux Oscars de la meilleure actrice pour «Le Choix de Sophie» (1983) et «La Dame de fer» (2012), ainsi qu'un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour «Kramer contre Kramer» (1980).

Acteur ou actrice avec le plus d'Oscars

L'actrice avec le plus d'Oscars remportés est Katharine Hepburn qui a gagné quatre Oscars de la meilleure actrice au cours de sa carrière pour «On Golden Pond» (1981), «The Lion In Winter» (1968), «Devinez qui vient dîner» (1967) et «Morning Glory» (1933). A noter que Clint Eastwood compte quatre trophées à son actif, mais deux en tant que meilleur réalisateur et deux pour le meilleur film (pour «Unforgiven» et «Million Dollar Baby»). Daniel Day-Lewis est quant à lui l'acteur le plus récompensé pour ses rôles, avec trois statuettes gagnées.

Le plus jeune lauréat d'un Oscar

La plus jeune lauréate d'un Oscar est Tatum O'Neal. L'actrice n'avait que 10 ans lorsqu'elle a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film «Paper Moon».

Lauréat le plus âgé

Le lauréat le plus âgé est Anthony Hopkins, qui, à 83 ans, a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans «The Father» en 2020.

Pays le plus récompensé du meilleur film étranger

Avec 11 victoires, l'Italie est le pays avec le plus grand nombre de victoires pour un film en langue étrangère.

Six égalités

Il y a eu six ex æquo au long de l'histoire des Oscars. Avant 1950, les règles des Oscars stipulaient que tout ce qui se trouvait à moins de trois voix d'écart du vainqueur devait être considéré comme une égalité.

la plus grosse Bourde

En 2017, au moment de décerner la prestigieuse récompense du «meilleur long-métrage», la statuette dorée était allée brièvement à «La La Land» alors que c'était son concurrent «Moonlight», qui était le vrai vainqueur. En cause ? Une mauvaise enveloppe remise dans les mains des remettants Warren Beaty et Faye Dunaway.

Or 24 carats

Conçue par le directeur artistique de la MGM, Cedric Gibbons et le sculpteur George Stanley, la statuette, qui a évolué à travers le temps, représente un chevalier stylisé tenant une épée, debout sur une bobine de film dont les cinq branches frappelle les cinq corps de métiers que sont les acteurs, réalisateurs, producteurs, techniciens et scénaristes. En bronze massif plaqué or 24 carats, chaque statuette mesure 34cm et pèse environ 3,8 kilogrammes et vaut 500 dollars. Il faut trois mois à Polich Tallix Fine Art Foundry, à New York, pour fabriquer un lot de cinquante. En raison d'une pénurie de métal pendant la Seconde Guerre mondiale, les Oscars ont été fabriqués en plâtre peint pendant trois ans.

vente interdite

Depuis 1950 tous les récipiendaires d'un Oscar doivent signer un document qui stipule que toute vente du trophée est interdite et que l'Académie est autorisée à le racheter pour 10 dollars.

Discours minuté

Depuis que l'édition 2002 a atteint la durée de quatre heures et vint-trois minutes, l'Académie a introduit une nouvelle règle pour les discours : interdiction de dépasser les quarante-cinq secondes. A défaut, une musique rappelle au lauréat trop bavard qu'il a dépassé le temps imparti.

Le discours le plus long

Le record du discours le plus long est attribué à Greer Garson qui avait parlé durant sept minutes lorsqu'elle a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle en 1934.

Quand la toute première a-t-elle eu lieu ?

La première cérémonie des Oscars s'est déroulée le 16 mai 1929 lors d'un dîner privé à l'Hotel Roosevelt à Hollywood. Elle a récompensé les films sortis entre le 1er août 1927 et le 31 juillet 1928. Les lauréats avaient été annoncés dans la presse les semaines précédentes. La cérémonie en elle-même n'avait duré qu'une quinzaine de minutes.

Depuis quand les résultats sont-ils tenus secrets ?

En 1940, le journal The LA Times a brisé l'embargo de l'Académie en rendant publics les noms des gagnants dans son édition du soir, publiée la veille de la cérémonie. Depuis, les Oscars ont introduit des enveloppes top secrètes qui ne sont ouvertes qu'à l'annonce en direct.

Pourquoi «Oscar» ?

L'Académie des arts et des sciences du cinéma a officiellement adopté ce surnom en 1939. Pourquoi ? C'est aujourd'hui encore un peu mystérieux mais ce surnom aurait trois origines possibles. La première viendrait de l'actrice Bette Davis qui a un jour affirmé que le nom dérivait de son observation selon laquelle les fesses de la statuette ressemblaient à celui de son mari Harmon Oscar Nelson.

Le chroniqueur Sidney Skolsky a aussi affirmé qu'il avait donné son surnom au prix. L'écrivain publiait des articles utilisant le nom «Oscar» depuis 1934. Il s'en était expliqué en 1975 dans son livre «Don't Get Me Wrong – I Love Hollywood» . «C'était ma première soirée de remise des Oscars lorsque j'ai donné un nom à la statuette en or. Je n'essayais pas de le rendre légitime», a écrit Skoklsky. «Le snobisme de cet Oscar en particulier m'a ennuyé. Je voulais rendre la statuette en or humaine. Rebelle jusqu'au bout». Il dit avoir souhaité un nom «qui effacerait la fausse dignité [de l'Académie]». Le nom «Oscar» a également été attribué à la bibliothécaire de l'académie Margaret Herrick – qui deviendra plus tard directrice exécutive de l'Académie - qui aurait un jour déclaré que la statuette ressemblait à son oncle Oscar.