Voici les 5 nouvelles séries à ne pas manquer au mois de mars

À l’heure des plates-formes de streaming toutes puissantes, il est difficile de se maintenir à jour au gré des lancements incessants de nouvelles séries. Voici les 5 fictions qui débarquent en mars à ne manquer sous aucun prétexte.

The Regime – 3 mars

Attendu sur MAX, «The Regime» s’annonce comme une satire politique absolument délicieuse, avec Kate Winslet au sommet de son art dans la peau d’une chancelière autoritaire prête à gouverner contre son peuple, et ses alliés, si tel est son désir. Déclinée en six épisodes, elle pourra compter sur un casting absolument renversant : Guillaume Gallienne, Hugh Grant, Matthias Schoenarts, Martha Plimpton, et Andrea Riseborough.

Manhunt – 15 mars

Apple TV+ s’apprête à faire un cadeau aux férus d’histoire avec cette série qui voit Tobias Menzies incarner le secrétaire à la guerre Edwin Stanton, au moment où il se voit confier la charge de traquer John Wilkes Booth, l’assassin du président américain Abraham Lincoln. Une chasse à l’homme à suivre sur sept épisodes.

Palm Royale – 20 mars

La série «Palm Royale» nous plonge dans la Californie des années 1970, plus précisément à Palm Springs, où Maxine Simmons espère se faire une place auprès des hautes sphères de la société. Son enthousiasme sera toutefois de courte durée en découvrant l’envers du décor de ce monde sans pitié. Une fiction en dix épisodes dotée d’un casting incroyable : Kristen Wiig, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Kaia Gerber, Laura Dern ou encore Allison Janney.

Le Problème à 3 corps – 21 mars

Adaptation de la saga littéraire éponyme par David Benioff et D.B. Weiss, les showrunners de «Game of Thrones», «Le Problème à 3 corps» est une des séries de science-fiction les plus attendues de l’année sur Netflix. Avec une histoire centrée sur le premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre. Benedict Wong (Doctor Strange), John Bradley (Game of Thrones), Liam Cunningham (Game of Thrones), Tsai Chin (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux), ou encore Jonathan Pryce (Slow Horses) sont au casting.

La Fièvre – en mars

Aucune image pour le moment, ni même de date précise pour son lancement. Mais «La Fièvre» est attendue en mars sur CANAL+, et s’annonce déjà comme la série française incontournable de l’année 2024. Déclinée en 6 épisodes de 52 minutes, la série verra Nina Meurisse (Camille), Ana Girardot (Deux Moi) et Benjamin Biolay incarner les rôles principaux de cette fiction, dont l’histoire se déroulera dans le monde du football français au moment où celui-ci devient le théâtre d’un scandale raciste et identitaire. Un événement qui menace d’embraser la société.