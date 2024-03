X-Men '97 : le créateur de la série animée licencié juste avant le lancement sur Disney+

Selon une information exclusive du site américain The Hollywood Reporter, Marvel a décidé de licencié Beau DeMayo, le créateur de la série animée «X-Men '97», dont le lancement est prévu le 20 mars prochain en France sur Disney+. Aucune raison n’a été précisée.

Une vraie surprise. Beau DeMayo, le créateur de la série animée «X-Men '97», a été licencié par Marvel quelques jours seulement avant son lancement sur Disney+, prévu le 20 mars, rapporte le site américain The Hollywood Reporter. Ce dernier a supprimé son compte Instagram, sur lequel il postait des mises à jour, dans la foulée. Aucune raison n’a été donnée pour justifier son départ pour le moment.

Beau DeMayo s’était vu confier la tâche de donner une suite à la série animée «X-Men» déclinée en 76 épisodes dans les années 1990, en novembre 2021. Selon les révélations du site américain Entertainment Weekly en février dernier, il avait déjà terminé ses travaux pour une éventuelle saison 2, avec l’idée d’enchaîner sur une troisième. Il devait également assurer la promotion de cette première saison, qui reprenait l’histoire là où la série originale l’avait laissé.

Des thématiques porteuses

Beau DeMayo avait exprimé son attrait pour le projet et son attachement personnel à un scénario centré sur le thème de la famille d’accueil et la discrimination, si cher à l’univers des X-Men, lui qui est un afro-américain homosexuel qui a été adopté.

«C’est toujours intéressant de se plonger dans le rêve du professeur Xavier et de le prendre sous un nouvel angle. Quand j’ai commencé à travailler sur ce projet, je me demandais à quoi le monde des années 1990 ressemblait, notamment les questions d’acceptation sociale et ce que cela signifiait d’être différent. C’était plus simple qu’aujourd’hui. Les X-Men ont passé des années à dire à l’humanité d’embrasser le futur et de marcher ensemble vers lui. Que se passe-t-il quand ils sont frappés par un futur qu’ils n’avaient pas vu venir ? Qu’est-ce que ça fait d’être à l’autre extrémité, celle où le futur semble vous abandonner ?», avait-il expliqué.