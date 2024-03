The Acolyte : la prochaine série Star Wars dévoile sa date de lancement

Disney+ vient d’annoncer le lancement de la série Star Wars «The Acolyte» pour le 4 juin prochain aux États-Unis. Les téléspectateurs retrouveront notamment le comédien sud-coréen Lee Jung-jae, révélé dans la série «Squid Game», au casting.

Ça arrive. Disney+ vient d’annoncer le 4 juin comme jour du lancement de la série Star Wars «The Acolyte» aux États-Unis. Elle sera disponible dès le lendemain sur la plate-forme de streaming pour les abonnés français. Une bonne nouvelle partagée avec les fans sur les réseaux sociaux.

À en croire le message posté sur X, une nouvelle annonce – potentiellement la première bande-annonce ou les premières images – est prévue le 20 mars, sans plus de précision. La série «The Acolyte», créée par Lesley Headland (Poupées Russes), se présente comme une série palpitante au moment où, dans les confins de la galaxie, des secrets jusqu’ici bien gardé commence à se révéler, laissant craindre un retour des forces du côté obscur dans les derniers jours de la Haute République. Un jeune apprenti va renouer le contact avec sa maîtresse Jedi afin d’enquêter sur une série de crimes. Mais les obstacles qu’ils vont trouver sur leur chemin vont se révéler plus sinistres qu’ils ne pouvaient l’anticiper.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront Lee Jung-jae, le comédien révélé dans la série «Squid Game», ainsi qu’Amandla Stenberg (The Hate U Give), Jodie Turner-Smith (White Noise), Manny Jacinto (The Good Place), Dafne Keen (Logan), ou encore Carrie-Anne Moss (Matrix). On notera également la présence de Joonas Suotamo, qui campe Chewbacca dans la troisième trilogie Star Wars et le spin-off «Solo : A Star Wars Story», dans le rôle d’un Maître Jedi Wookie.