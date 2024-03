David Schwimmer annoncé au casting de la saison 2 de «Chair de poule»

Star de la série culte «Friends», David Schwimmer tiendra le rôle principal de la saison 2 de «Chair de poule», renouvelée en février dernier.

Le casting de la saison 2 de «Chair de poule» se dévoile. Alors que la série, adaptée des célèbres livres jeunesse fantastiques et horrifiques de l'auteur américain R.L. Stine, a été renouvelée en février dernier par Disney +, David Schwimmer, 57 ans, tiendra le rôle-titre de cette nouvelle saison.

C’est même le premier nom à être dévoilé, ont annoncé plusieurs médias américains, mercredi 20 mars. Et pour cause, en février dernier, la production avait précisé que cette saison 2 ne serait pas la suite directe de la première, mais prendrait la forme d’une anthologie, dotée d’une toute nouvelle équipe de comédiens.

David Schwimmer en professeur de botanique

En tête donc l’ex-star de la série culte «Friends», lauréat d’un Emmy en 1995 pour son rôle de Ross, qui, selon les informations de The Hollywood Reporter va camper «un ancien professeur de botanique, père de famille divorcé, devant s’occuper d’un parent vieillissant tout en gérant la présence de ses deux adolescents pour l’été.

Un été qui s’annonce mouvementé selon le résumé officiel de cette nouvelle saison, rapporté par la presse américaine, puisque cette fois «des frères et sœurs adolescents découvrent une menace imminente, déclenchant une chaîne d’événements qui révèlent un profond mystère. Alors qu'ils plongent dans l'inconnu, le duo se retrouve mêlé à l'histoire effrayante de quatre adolescents mystérieusement disparus en 1994». Un récit dans lequel David Schwimmer devrait donc tenir un rôle clef.

Dévoilée en octobre 2023, la première saison était portée par Zack Morris, Isa Briones, Miles McKenna, Anna Yi Puig, Will Price, Rachael Harris et Justin Long. De son côté, la saga littéraire jeunesse «Chair de poule» compte plus de 70 ouvrages. Elle s'est écoulée à plus de 400 millions d'exemplaires dans le monde.